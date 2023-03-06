У кого День ангела 7 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 7 березня, православна церква вшановує пам’ять одразу безлічі мучеників і святих, у зв’язку з чим носії одразу 20 імен відзначають свої Дні ангела.

Жіночі іменини 7 березня

Аріна, — за найпоширенішою версією, це ім’я було формою імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Варвара — це ім’я грецького походження, що дослівно означає "варварська" в розумінні "іноземна", "негрецька".

Єлизавета — ім’я єврейського походження, яке означає "Бог мій — клятва".

Ірина, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" або "спокій".

Парасковія, — це слов’янська форма грецького імені Параскєва, що буквально означає "напередодні свята".

Чоловічі іменини 7 березня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Віктор — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Володимир — слов’янське ім’я, що означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (або Вальдемар), — це німецька версія імені Володимир, що означає "володарюй і слався".

Іван, — спочатку це ім’я виникло як форма давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що буквально означає "Бог додав".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Сергій, — з латинської ім’я можна перекласти як "високий, знатний".

Степан, — Ім’я грецького походження, яке означає "корона", "діадема".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Філіп, — з грецької мови перекладається як "люблячий коней".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами.