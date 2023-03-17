У кого День ангела 18 березня: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У суботу, 18 березня, відзначається Всесвітній день переробки, День "прости своїх батьків", День ящиків та коробочок. Крім того, цього дня святкують свій День ангела носії 14 імен.
Жіночі іменини 18 березня
Іраїда, — це рідкісне, але дуже цікаве ім’я давньогрецького походження, яке буквально означає "героїня" або "з роду Гери".
Чоловічі іменини 18 березня
Адріан, — це ім’я латинського походження, яке за однією версією означає "адріатичний", а за іншою, — "житель міста Адрія".
Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.
Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".
Єгор, — це ім’я з’явилося як просторічна форма імені Георгій, проте згодом воно стало самостійним ім’ям.
Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".
Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан".
Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".
Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.
Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.
Миколай, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "переможець народів".
Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".
Ян, — є дві версії, що означає це ім’я. Згідно з першою, це ще одна форма єврейського імені Йонахан (як ім’я Іван). Згідно з другою, ім’я Ян могло походить від імені римського божества початку та кінця Януса.
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