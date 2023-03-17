У кого День ангела 18 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 18 марта, отмечается Всемирный день переработки, День "прости своих родителей", День ящиков и коробочек. Кроме того, в этот день празднуют свой День ангела носители 14 имен.

Женские именины 18 марта

Ираида, — это редкое, но очень интересное имя древнегреческого происхождения, которое дословно значит "героиня" или "из рода Геры".

Мужские именины 18 марта

Адриан, — это имя латинского происхождения, которое по одной версии значит "адриатический", а по другой, — "житель города Адрия".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Егор, — изначально это имя появилось как просторечная форма имени Георгий, однако со временем оно стало самостоятельным именем.

Иван, — это имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое переводится как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского.

Николай, — древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Ян, — есть две версии, что значит это имя. Согласно первой, это еще одна форма еврейского имени Йонахан (как и имя Иван). Согласно второй, имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году один из главных христианских праздников Пасха.