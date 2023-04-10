У кого День ангела 10 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 10 квітня, відзначається Великий понеділок, День братів та сестер, Міжнародний день руху опору, Глобальний день роботи з дому, День банана. Крім того, носії восьми імен цього дня святкують День Ангела.

Чоловічі іменини 10 квітня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий".

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 10 квітня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у поширення християнства. У ці ж дні святкують свої іменини люди, які носять схожі зі святими імена і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті, — вважається, що святі виступають їхніми ангелами-покровителями та оберігають від бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які заборони пов’язані зі Страсним тижнем.