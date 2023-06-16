У кого День ангела 17 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 17 червня, у 2023 році відзначається Всесвітній день жонглювання, Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою, Всесвітній день карате, Всесвітній день сміттяра, Міжнародний день серфінгу. Також цього дня носії десяти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 17 червня

Єлізар, — це рідкісне давньоєврейське ім’я, яке спочатку звучало як "Єлеазар", що означає "Бог допоміг". 17 червня вшановується Єлеазар Олонецький.

Іван, Ян, — вважається, що це дві форми, що виникли від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Покровителями і Іванів, і Янів виступають святі Іоанни. 17 червня вшановується преподобномученик Іоанн Монагрійський.

Митрофан, — грецьке ім’я, яке перекладається як "матір’ю явлений". 17 червня вшановується патріарх Митрофан Константинопольський.

Назар, — згідно з основною версією, це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "той, що присвятив себе Богу". Також воно може означати "росток", "істина", "зоркий", "далекоглядний", "родом з Назарету". 17 червня вшановується преподобний Назарій Олонецький.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 17 червня церквою вшановуються мученики Петро Звєрєв і Петро Бєляєв.

Жіночі іменини 17 червня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 17 червня вшановується Марія Віфанська.

Марфа, — це давнє ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "господиня", "пані".

Марта, — багато хто вважає, що це ім’я з’явилося як форма єврейського імені "Марфа", але також воно може означати "та, що народилася в березні" або "знаменита". Проте покровительками Март виступають святі Марфи і 17 червня церквою шанується Марфа Віфанська.

Софія, — популярне в багатьох країнах грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука". 17 червня вшановується преподобна Софія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував доступні лайфхаки, як легко зберегти в будинку прохолоду влітку.