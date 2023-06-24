Анна, Тимофій, Ян і не тільки: носії яких імен відзначають День ангела 25 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 25 червня, у 2023 році відзначають День митника в Україні, День моряка, Всесвітній день Вітіліго, День усмішок незнайомим людям. Також цього дня носії одразу дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 25 червня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 25 червня вшановується преподобний Андрій Фіваїдський.

Арсеній — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 25 червня церквою вшановується преподобний Арсеній Коневський.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". Святі Іоанни є покровителями носіїв обох імен. 25 червня вшановуються преподобний Іоанн Фіваїдський, воїн Іоанн Єгипетський, Іоанн Великий ковпак Московський, Христа заради юродивий.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 25 червня вшановується преподобний Петро Афонський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 25 червня вшановується преподобний Стефан Озерський, Комельський.

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 25 червня вшановується преподобний Тимофій Фіваїдський.

Юліан, — латинське ім’я, яке означає "з роду Юлієв". 25 червня церквою вшановується ігумен Іуліан Константинопольський.

Жіночі іменини 25 червня

Анна (Ганна), — це ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". 25 червня церквою шанується княгиня Анна (у чернецтві Єфросинія) Кашинська, Тверська.

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