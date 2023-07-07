У кого День ангела 8 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 8 липня, у 2023 році відзначають День сім’ї в Україні, Всесвітній день боротьби з алергією, День пам’яті муромських чудотворців, святих Петра та Февронії. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії 11 імен.

Чоловічі іменини 8 липня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Давид, — це давнє єврейське ім’я, що перекладається як "улюбленець", "коханий". 8 липня вшановується святий князь Петро (у чернецтві Давид) Муромський.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 8 липня вшановується преподобний Діонісій Афонський.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 8 липня вшановується преподобний Симеон.

Теодор, Федір, — ці імена обидва виникли від грецького імені Теодорос, яке означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 8 липня

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна".

Февронія, — це ім’я може означати "ясна", "світла" і "промениста" грецькою або "ремісниця" латинською. 8 липня вшановується свята княгиня Февронія (у чернецтві Євфросинія) Муромська.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, — у ті ж дні святкують свої іменини люди, які з ними носять одне ім’я і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважається, що святі захищають своїх тезок протягом життя, наглядають, щоб вони не потрапили у біду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав місця в домі, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не накликати бідність.