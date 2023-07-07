У кого День ангела 8 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 8 июля, в 2023 году отмечается День семьи в Украине, Всемирный день борьбы с аллергией, День памяти муромских чудотворцев, святых Петра и Февронии. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители 11 имен.

Мужские именины 8 июля

Василий, — это имя греческого происхождения, которое переводится как "царский" или "царственный".

Давид, — это древнее еврейское имя, что переводится как "любимец", "возлюбленный". 8 июля почитается святой князь Петр (в иночестве Давид) Муромский.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 8 июля чтится преподобный Дионисий Афонский.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 8 июля почитается преподобный Симеон.

Теодор, Федор, — эти имена оба возникли от греческого имени Теодорос, которое значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Женские именины 8 июля

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая".

Феврония, — это имя может значить "ясная", "светлая" и "лучезарная" на греческом или "ремесленница" с латинского. 8 июля почитается святая княгиня Феврония (в иночестве Евфросиния) Муромская.

Как известно, в разные дни церковь почитает память святых и мучеников, — в те же дни празднуют свои именины люди, которые носят с ними одно имя и родились незадолго до дня памяти. Считается, что святые защищают своих тезок в течение жизни, присматривают, чтобы они не попали в беду.

Напомним, ранее "Телеграф" называл места в доме, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не навлечь бедность.