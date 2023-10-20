Євген Дикий: "Світ розділився на три групи і котиться до Третьої світової, є лише один спосіб уникнути її"

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий розповів "Телеграфу" про історичний шанс України

Президент США Джо Байден у зверненні до американців намагався пояснити, що допомога Україні та Ізраїлю, які ведуть війни, важлива і для американців, і для решти цивілізованого світу. Тим часом одна зі складових нової осі зла – Північна Корея – загрожує "превентивним" ядерним ударом самим Штатам, а зв’язки ХАМАС із рф стають ще явнішими. Фактично світ балансує на межі Третьої світової війни, хоч вона, на думку секретаря РНБО України Олексія Данилова, йде вже давно.

Експерт Міжнародного інституту демократій, екскомандир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий поділився з "Телеграфом" думкою щодо того, чи справді людству загрожує Третя світова, чи можна її уникнути — і чи потрібно.

"Світ стрімко котиться до Третьої світової війни. Я не готовий прогнозувати, чи почалася вона вже в тому чи іншому вигляді (тою самою ескалацією на Близькому Сході), або поки це лише чергова прелюдія. Але таке враження, що наразі світ розділився на три умовні групи країн", – вважає Євген Дикий.

Перша, за його словами, це країни Заходу, які категорично не хочуть світової війни, готові вкладати у її запобігання гроші та зусилля.

"Але роблять вони це хаотично, погано розуміючи, звідки походять погрози. І, що найсумніше, досі не перемикаючись на власне військове мислення, – зазначає експерт. – Вони хочуть уникнути Третьої світової війни, не почавши мислити категоріями цієї війни. І це, на мою думку, створює великий ризик. Тому що уникнути світової війни можна лише одним способом – максимально готуватися до неї".

Саме так, наголошує співрозмовник "Телеграфа", людству вдалося уникнути Третьої світової під час так званої холодної війни. Та не переросла у глобальний конфлікт лише тому, що Захід був тоді готовий до цього. Тому ж СРСР не ризикнув розпочати війну — і просто надірвався у тривалих перегонах озброєнь, намагаючись належним чином підготуватися до гіпотетичного конфлікту, пояснює Євген Дикий.

"Зараз же Захід не хоче світової війни, але й не готовий намагатися її уникнути шляхом жорстких військових дій у локальних конфліктах. Тоді як лише вигравши кілька локальних конфліктів, можна уникнути глобального конфлікту", — зазначає експерт.

Другу групу, продовжує він, становлять низка країн та рухів, які не те щоб хочуть світової війни. Але їх категорично не влаштовує нинішній світоустрій. І вони готові робити все, щоб його розвалити.

"Так роблять росія, Іран, Північна Корея, ХАМАС, "Хезболла". Вони тупо намагаються зруйнувати наявний світоустрій. Сподіваючись, що вдасться це зробити без світової війни, особливо ядерної. Просто вигравши по черзі низку регіональних воєн. росія проти України, ХАМАС (і ті, хто за ним стоїть) — проти Ізраїлю, Іран — проти того ж Ізраїлю, а можливо, і проти саудитів. І так далі", — розповідає Євген Дикий.

Але, акцентує він, усі ці регіональні конфлікти потроху зростаються у загальну картину, де з одного боку змушений буде воювати Захід та його союзники, а з іншого – вся ця нова вісь зла (рф, Іран, Північна Корея, Білорусь та низка терористичних структур а-ля ХАМАС).

"Ну а третя група складається з одного Китаю. Який — трохи осторонь. Який поки не хоче воювати, воліючи це робити чужими руками. Який — готується. У якого є ближча мета — Тайвань. І у Китаю є надія, що він зможе взяти Тайвань, не розв’язуючи світової війни", – зазначає експерт.

При цьому, на його думку, треба розуміти, що якщо нинішнє загострення на Близькому Сході не стане офіційним стартом Третьої світової (хоча має на це всі шанси у разі наземної операції ізраїльської армії у Газі, після чого у війну втягнуться інші гравці), то інтервенція режиму Сі Цзіньпіна на Тайвань – практично гарантовано стане. Тому що вона точно призведе до втягування у конфлікт США, а це вже однозначно – світова війна.

"Питання лише в тому, — розмірковує Євген Дикий, — скільки часу собі відвів товариш Сі на підготовку наскоку на Тайвань. Чи буде якийсь тимчасовий люфт між тим, що відбувається зараз в Україні, на Близькому Сході, назріває на Балканах — і початком бойових дій на Тихому океані. Якщо цей зазор виявиться досить великий, все це може і не злитися в єдину — світову — війну. Якщо ж Сі планує "повертати Тайвань" досить скоро, то з високою ймовірністю повторюється ситуація Другої світової. А саме — битви на двох великих театрах військових дій (Європейському та Тихоокеанському)… А тепер скажу дещо парадоксальне. Я вважаю, що Україна не зацікавлена в тому, щоб людство уникло Третьої світової війни. Навпаки, нам вигідніше, щоб вона якнайшвидше почалася".

Адже зараз, пояснює експерт, проти представників величезної осі зла воюють виключно Україна та Ізраїль. Проливається наша кров.

"Інші відкуповуються грошима, причому не такими вже й великими, та ще й з претензіями, — підкреслює Євген Дикий. — А чи не час уже воювати важковажковикам, і з нашого боку? Вступити вже в реальні бойові дії американцям, європейцям? Впевнений, в такому разі така війна була б досить короткою – і перемогла б саме наша сторона. І вперше в історії світових воєн Україна була б не об’єктом, а суб’єктом, учасником одного з двох блоків, причому того, який, на мою думку, швидше за все переможе. Це фактично наш історичний шанс. І ми, опинившись у таборі переможців, як було після минулих світових воєн, зможемо визначати подальший світоустрій”.