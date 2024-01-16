Новий удар по хуситах: що знищили США в Ємені

Ситуація продовжує набирати обертів

У вівторок, 16 січня 2024 року, військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали нового удару по Ємену. Вони атакували об’єкти хуситів, які напередодні обстріляли американське судно.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на неназваних чиновників США. Новий удар по Ємену був націлений на чотири протикорабельні балістичні ракети.

Сценарій війни Росії та НАТО

Нагадаємо, що в ніч на 12 січня США з Британією, заручившись підтримкою Австралії, Канади, Нідерландів та Бахрейну, вдарили по військових об’єктах в Ємені. Вони обстріляли територію, яку контролюють хусити. Це бойовики, які підтримує Іран.

Після початку Ізраїлем операції у секторі Газа єменські хусити почали частіше нападати на судна, які проходять через Червоне море. 9 січня вони влаштували комбінований напад на кораблі США та Великобританії з використанням ракет та безпілотників. Західні союзники відбили атаку, а в ніч проти 12 січня обстріляли об’єкти хуситів.

Під час атаки були вражені важливі цілі терористів, включаючи авіабазу, аеродром, аеропорти та військову базу. США та Великобританія заявили, що знизили здатність хуситів нападати на торговельні судна у Червоному морі. Однак виявилося, що навіть після кількох ударів по військових об’єктах у терористів залишилися можливості для нападу на цивільні кораблі. Одного разу вони навіть випадково атакували російський танкер із нафтою.

Раніше "Телеграф" писав, що в полоні хуситів є українці. Про це офіційно заявив президент Володимир Зеленський.