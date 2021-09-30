Перемога Усика, сутички під Радою і закон про олігархів: вересень очима "Телеграфу" (фоторепортаж)

Вересень був насичений політичними та соціальними подіями.

"Телеграф" вводить нову традицію! Відтепер в кінці кожного місяця ми будемо публікувати найзначніші і найцікавіші моменти, що потрапили в об’єктив нашого фотокореспондента Яна Доброносова.

Українські паралімпійці тріумфально повернулися з Токіо

5 вересня українська збірна повернулася з Паралімпійських ігор в Токіо, де завершила змагання з прекрасним результатом. Спортсмени вибороли 98 медалей: 27 бронзових, 47 срібних і 24 золотих. Тому в медальному заліку — де місце залежить від кількості золота — Україна стала 6-ю. Але за загальною кількістю медалей наша збірна — п’ята в світі.

В аеропорту Борисполя паралімпійців зустрічали тренери, медики, спортсмени і президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Українські спортсмени повернулися з Паралімпіади в Токіо

За загальною кількістю медалей наша збірна — п’ята у світі

Спортсменів зустрічали, як справжніх героїв

Українських спортсменів зустрічали з прапорами і квітами в національних кольорах

Відкриття Верховної Ради після канікул

У вівторок, 7 вересня, відбулося урочисте відкриття шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання. У залі зареєструвалися 285 народних депутатів. На початку сесії в Раді традиційно прозвучав гімн. На засіданні був присутній прем’єр Денис Шмигаль і члени Кабміну, представники ЗМІ, глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Шоста сесія парламенту, згідно з календарним планом, триватиме до 21 січня 2022 року.

У Верховній Раді виступив народний хор

Урядовці прийшли на засідання Ради

Депутати Верховної Ради

Бійка Лероса і Тищенка

9 вересня під час пленарного засідання відбулася бійка між народними депутатами України Гео Леросом та Миколою Тищенком.

Тищенку настільки не сподобався виступ колишнього колеги по фракції Гео Лероса, що він спробував взяти його в обійми і витягнути із-за трибуни.

Сталася бійка, до якої незабаром приєдналися і інші нардепи. Втім, масової бійки не було, і через якийсь час депутати розійшлися по своїх місцях. Пізніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вважає доречним покарати і Тищенка, і Лероса.

Микола Тищенко спробував закрити рот колезі по парламенту Гео Леросу

Між депутатами сталася бійка

Тищенко намагався відтягнути Лероса від трибуни

Марш рівності

19 вересня в Києві пройшов Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. У ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Учасники вимагали рівних прав для всіх громадян України і ввести в закон заборону будь-яких протиправних дій відносно представників ЛГБТ-спільноти.

Головним гаслом ходи в цьому році був: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності", а темою "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки".

19 вересня в Києві пройшов Марш рівності

Мітингувальники пройшли з плакатами і гаслами

Учасники "Київ-Прайду" 19 вересня 2021 року

Сутички під Верховною Радою

23 вересня біля стін Верховної Ради мітингували представники ФОПів, власники машин на європейських номерах і ОПЗЖ.

"Авто-Євро-Сила" в черговий раз закликала впорядкувати розмитнення "евроблях". У свою чергу ФОПівці мітингували за скасування обов’язкових касових апаратів, а їхнього лідера Сергій Доротича затримали силовики.

Партія "ОПЗЖ" протестувала проти тиску на ЗМІ і опозицію, мітингувальники висловилися за зниження тарифів і припинення війни на Донбасі.

До Києва на акцію протесту знову з’їхалися власники автомобілів на європейських номерах

"Авто-Євро-Сила" вивісили величезний банер

Між протестувальниками та силовиками виникли сутички

Правоохоронці намагалися відтіснити мітингувальників

Лідера "SaveФОП" Сергія Доротича затримали

Протести представників "Опозиційною платформи — за життя"

Рада прийняла закон про деолігархізацію

У самій Верховній Раді також було "гаряче". Перед голосуванням за гучний законопроект про деолігархізацію відбулися сутички. В ході розгляду поправок між фракціями виникла перепалка. Після чого опозиція заблокувала трибуну. До бійки так і не дійшло, але серйозними поглядами обмінялися.

"Європейська солідарність" заблокувала трибуну

Петро Порошенко та Василь Вірастюк

Петро Порошенко

В результаті за законопроект свої голоси віддали 279 депутатів.

Фракція "Слуга народу" дала 229 голосів "за", ОПЗЖ — 20 голосів "проти", ЄС — 23 "проти", "Батьківщина" не дала голосів на підтримку закону, група "За майбутнє" — 18 голосів "за", "Голос" дав 11 голосів, "Довіра" дала 15 голосів "за", шість позафракційних депутатів підтримали закон.

Як депутати голосували за деолігархізацію

Верховна Рада прийняла закон про олігархів

Народні депутати проігнорували Шмигаля

На наступний день, 24 вересня, у Верховній Раді відбулася традиційна "годину запитань до уряду". У парламенті виступив і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. В ході виступу глава Кабміну торкнувся низки важливих питань — початок опалювального сезону, ціна на газ та підвищення тарифів. Однак мало хто з народних обранців прийшов послухати прем’єра. Крісла в Раді були порожні і Шмигаль виступав майже в порожньому залі.

Денис Шмигаль виступив у Верховній Раді

Не всі депутати прийшли на засідання Ради 24 вересня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступав майже в порожньому парламенті

Усик переміг Джошуа і повернувся в Україну героєм

Український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Бій проходив у Лондоні, до Києва новий чемпіон прилетів вночі 27 вересня. У терміналі аеропорту Усика зустріли, як героя — його чекали фанати боксу, десятки журналістів та близькі. На обличчі чемпіона було видно синці та садна після бою.

Усик повернувся в Україну

Усик повернувся в Україну

Через день після повернення в Україну боксер провів прес-конференцію в Києві. Усик поділився емоціями від чемпіонського бою у Лондоні і відповів на питання журналістів.

Спортсмен також прокоментував скандал з відсутністю трансляції його бою на українських телеканалах.

Олександр Усик провів прес-конференцію у Києві

Спортсмен відповів на питання журналістів

Спортсмен звернувся до своїх шанувальників і подякував їм за підтримку