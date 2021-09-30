Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)

Сентябрь был насыщен политическими и социальными событиями.

"Телеграф" вводит новую традицию! Отныне в конце каждого месяца мы будем публиковать самые значимые и интересные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.

Украинские паралимпийцы триумфально вернулись из Токио

5 сентября украинская сборная вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования с прекрасным результатом. Спортсмены завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых. Поэтому в медальном зачете — где место зависит от количества золота — Украина стала 6-й. Но по общему количеству медалей наша сборная — пятая в мире.

В аэропорту Борисполя паралимпийцев встречали тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Украинские спортсмены вернулись с Паралимпиады в Токио

По общему количеству медалей наша сборная — пятая в мире

Спортсменов встречали, как настоящих героев

Украинских спортсменов встречали с флагами и цветами в национальных цветах

Открытие Верховной Рады после каникул

Во вторник, 7 сентября, состоялось торжественное открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. В зале зарегистрировались 285 народных депутатов. В начале сессии в Раде традиционно прозвучал гимн. На заседании присутствовал премьер Денис Шмыгаль и члены Кабмина, представители СМИ, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Шестая сессия парламента, согласно календарному плану, продлится до 21 января 2022 года.

В Верховной Раде выступил народный хор

Члены правительства пришли на заседание Рады

Депутаты Верховной Рады

Потасовка Лероса и Тищенко

9 сентября во время пленарного заседания произошла драка между народными депутатами Украины Гео Леросом и Николаем Тищенко.

Тищенко настолько не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции Гео Лероса, что он попытался взять его в объятья и вытащить из-за трибуны.

Произошла потасовка, к которой вскоре примкнули и другие нардепы. Впрочем, массовой драки не последовало, и через какое-то время депутаты разошлись по своим местам. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считает уместным наказать и Тищенко, и Лероса.

Николай Тищенко попытался закрыть рот коллеге по парламенту Гео Леросу

Между депутатами произошла потасовка

Тищенко оттаскивал Лероса от трибуны

Марш равенства

19 сентября в Киеве прошел Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. В нем приняли участие около 5 тысяч человек.

Участники требовали равные права для всех граждан Украины и ввести в закон запрет любых противоправных действий в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

Главным лозунгом шествия в этом году был: "Плечом к плечу на защиту равноправия", а темой "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

19 сентября в Киеве прошел Марш равенства

Митингующие прошли с плакатами и лозунгами

Участники "Киев-Прайда" 19 сентября 2021 года

Стычки под Верховной Радой

23 сентября у стен Верховной Рады митинговали представители ФОПов, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.

"Авто-Евро-Сила" в очередной раз призывала упорядочить растаможку "евроблях". В свою очередь фоповцы митинговали за отмену обязательных кассовых аппаратов, а их лидера Сергей Доротича задержали силовики.

Партия "ОПЗЖ" протестовала против давления на СМИ и оппозицию, митингующие высказываются за снижение тарифов и прекращение войны на Донбассе.

В Киев на акцию протеста снова съехались владельцы автомобилей на европейских номерах

"Авто-Евро-Сила" вывесили огромный баннер

Между протестующими и силовиками возникли стычки

Правоохранители пытались оттеснить митингующих

Лидера "SaveФОП" Сергей Доротича задержали

Протесты представителей "Оппозиционной платформы - за жизнь"

Рада приняла закон про деолигархизацию

В самой Верховной Раде также было "жарко". Перед голосованием за нашумевший законопроект о деолигархизации произошли стычки. В ходе рассмотрения поправок между фракциями возникла перепалка. После чего оппозиция заблокировала трибуну. До драки так и не дошло, но серьезными взглядами обменялись.

"Европейская солидарность" заблокировала трибуну

Петр Порошенко и Василий Вирастюк

Петр Порошенко

В результате за законопроект свои голоса отдали 279 депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов "за", ОПЗЖ – 20 голосов "против", ЕС – 23 "против", "Батькивщина" не дала голосов в поддержку закона, группа "За майбутнє" – 18 голосов "за", "Голос" дал 11 голосов, "Довира" дала 15 голосов "за", шесть внефракционных депутатов поддержали закон.

Как депутаты голосовали за деолигархизацию

Верховная Рада приняла закон об олигархах

Народные депутаты проигнорировали Шмыгаля

На следующий день, 24 сентября, в Верховной Раде состоялся традиционный "час вопросов к правительству". В парламенте выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В ходе выступления глава Кабмина затронул ряд важных вопросов — начало отопительного сезона, цену на газ и повышение тарифов. Однако мало кто из народных избранников пришел послушать премьера. Кресла в Раде пустовали и Шмыгаль выступал почти в пустом зале.

Денис Шмыгаль выступил в Верховной Раде

Не все депутаты пришли на заседание Рады 24 сентября

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступал почти в пустом парламенте

Усик победил Джошуа и вернулся в Украину Героем

Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Бой проходил в Лондоне, в Киев новый чемпион прилетел ночью 27 сентября. В терминале аэропорта Усика встретили, как героя — его ждали фанаты бокса, десятки журналистов и близкие. На лице чемпиона были видны синяки и ссадины после боя.

Усик вернулся в Украину

Усик вернулся в Украину

Через день после возвращения в Украину боксер провел пресс-конференцию в Киеве. Усик поделился эмоциями от чемпионского боя в Лондоне и ответил на вопросы журналистов.

Спортсмен также прокомментировал скандал с отсутствием трансляции его боя на украинских телеканалах.

Александр Усик провел пресс-конференцию в Киеве

Спортсмен ответил на вопросы журналистов

Спортсмен обратился к своим поклонникам и поблагодарил их за поддержку