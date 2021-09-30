Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
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Сентябрь был насыщен политическими и социальными событиями.
"Телеграф" вводит новую традицию! Отныне в конце каждого месяца мы будем публиковать самые значимые и интересные моменты, попавшие в объектив нашего фотокорреспондента Яна Доброносова.
Украинские паралимпийцы триумфально вернулись из Токио
5 сентября украинская сборная вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования с прекрасным результатом. Спортсмены завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых. Поэтому в медальном зачете — где место зависит от количества золота — Украина стала 6-й. Но по общему количеству медалей наша сборная — пятая в мире.
В аэропорту Борисполя паралимпийцев встречали тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.
Открытие Верховной Рады после каникул
Во вторник, 7 сентября, состоялось торжественное открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва. В зале зарегистрировались 285 народных депутатов. В начале сессии в Раде традиционно прозвучал гимн. На заседании присутствовал премьер Денис Шмыгаль и члены Кабмина, представители СМИ, главы дипломатических представительств иностранных государств.
Шестая сессия парламента, согласно календарному плану, продлится до 21 января 2022 года.
Потасовка Лероса и Тищенко
9 сентября во время пленарного заседания произошла драка между народными депутатами Украины Гео Леросом и Николаем Тищенко.
Тищенко настолько не понравилось выступления бывшего коллеги по фракции Гео Лероса, что он попытался взять его в объятья и вытащить из-за трибуны.
Произошла потасовка, к которой вскоре примкнули и другие нардепы. Впрочем, массовой драки не последовало, и через какое-то время депутаты разошлись по своим местам. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что считает уместным наказать и Тищенко, и Лероса.
Марш равенства
19 сентября в Киеве прошел Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ-сообщества. В нем приняли участие около 5 тысяч человек.
Участники требовали равные права для всех граждан Украины и ввести в закон запрет любых противоправных действий в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Главным лозунгом шествия в этом году был: "Плечом к плечу на защиту равноправия", а темой "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".
Стычки под Верховной Радой
23 сентября у стен Верховной Рады митинговали представители ФОПов, владельцы машин на европейских номерах и ОПЗЖ.
"Авто-Евро-Сила" в очередной раз призывала упорядочить растаможку "евроблях". В свою очередь фоповцы митинговали за отмену обязательных кассовых аппаратов, а их лидера Сергей Доротича задержали силовики.
Партия "ОПЗЖ" протестовала против давления на СМИ и оппозицию, митингующие высказываются за снижение тарифов и прекращение войны на Донбассе.
Рада приняла закон про деолигархизацию
В самой Верховной Раде также было "жарко". Перед голосованием за нашумевший законопроект о деолигархизации произошли стычки. В ходе рассмотрения поправок между фракциями возникла перепалка. После чего оппозиция заблокировала трибуну. До драки так и не дошло, но серьезными взглядами обменялись.
В результате за законопроект свои голоса отдали 279 депутатов.
Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов "за", ОПЗЖ – 20 голосов "против", ЕС – 23 "против", "Батькивщина" не дала голосов в поддержку закона, группа "За майбутнє" – 18 голосов "за", "Голос" дал 11 голосов, "Довира" дала 15 голосов "за", шесть внефракционных депутатов поддержали закон.
Народные депутаты проигнорировали Шмыгаля
На следующий день, 24 сентября, в Верховной Раде состоялся традиционный "час вопросов к правительству". В парламенте выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В ходе выступления глава Кабмина затронул ряд важных вопросов — начало отопительного сезона, цену на газ и повышение тарифов. Однако мало кто из народных избранников пришел послушать премьера. Кресла в Раде пустовали и Шмыгаль выступал почти в пустом зале.
Усик победил Джошуа и вернулся в Украину Героем
Украинский боксер Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Бой проходил в Лондоне, в Киев новый чемпион прилетел ночью 27 сентября. В терминале аэропорта Усика встретили, как героя — его ждали фанаты бокса, десятки журналистов и близкие. На лице чемпиона были видны синяки и ссадины после боя.
Через день после возвращения в Украину боксер провел пресс-конференцию в Киеве. Усик поделился эмоциями от чемпионского боя в Лондоне и ответил на вопросы журналистов.
Спортсмен также прокомментировал скандал с отсутствием трансляции его боя на украинских телеканалах.
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