У Telegram-каналі померлого нардепа Полякова з'явився новий пост: хто автор і у чому суть

Автором публікації виявилася Анна Скороход, з якою померлий нардеп планував одружитися

Майже через два місяці після загадкової смерті народного депутата Антона Полякова у його Telegram-каналі з’явилася нова публікація. Читачам пропонується вирішити подальшу долю каналу.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на відповідний допис.

Від імені померлого народного обранця написала Анна Скороход, яку пов’язували з Поляковим романтичні стосунки. У дописі йдеться, що Telegram-канал для Антона Полякова був "важливим майданчиком для висловлювання своєї думки та донесення істини", а також можливістю "говорити правду".

Новий пост у Telegram Антона Полякова

Читачам каналу, яких навіть після смерті депутата налічується близько 12 тисяч, Анна Скороход запропонувала "визначити подальшу долю каналу". З-поміж варіантів пропонується:

заморозити канал і залишити все як є

"продовжувати справу" Антона Полякова і вести його як новинний ресурс

перетворити його на інформаційний майданчик з висвітлення новин навколо розслідування обставин загибелі нардепа.

До слова, менше ніж за годину у голосуванні взяли участь дві тисячі осіб, з яких 12% пропонували заморозити канал, 34% вважають, що на каналі треба писати про розслідування вбивства нардепа, а ще 54% за те, щоб канал став новинним ресурсом.

Результати опитування

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня — йому стало зле в таксі, яке зупинили випадково. Реанімація не допомогла врятувати життя чоловіка. Поліція заявила, що в крові політика знайшли алкоголь, метадон та димедрол. Офіційною причиною смерті визнали гостру ішемічну хворобу серця.

Далеко не всі погодилися з тим, що смерть Полякова була випадковістю — його колеги заявили, що нардепа вбили. Зокрема, так вважає його обраниця Анна Скороход. До слова, про любовний зв’язок Полякова з колегою по Раді Анною Скороход стало відомо випадково, адже до того обидва мали стосунки зовсім з іншими людьми, а Поляков навіть не був офіційно розлученим.

З останнього, що вдалося встановити слідству, це особа людини, з якою Поляков зустрічався перед смертю. Також "Телеграф" розповідав про ймовірні причини особистої зустрічі Антона Полякова з іноземним хакером.