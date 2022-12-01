Камерун — Бразилія: прогноз на матч ЧС-2022

Бразилія достроково пробилася у 1/8 фіналу ЧС

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть вирішальні матчі групової стадії, зокрема Бразилія зіграє з Камеруном.

Попри відсутність мотивації у бразильців на цей поєдинок, букмекери вважають "Пентакампеоне" беззаперечними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу південноамериканської команди з коефіцієнтом 1,40. Водночас перемога камерунців та нічия малоймовірні — коефіцієнти 8,20 та 5,00 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Камерун — Бразилія:

Парі-Матч: (перемога Камеруну 8,20 — нічия 5,00 — перемога Бразилії 1,40)

Матч 3-го туру в групі G Камерун — Бразилія пройде в катарському Ед-Дайіан на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. За перебігом цієї гри можна буде стежити в режимі онлайн в Україні. В іншому матчі квартету G зіграють Швейцарія та Сербія. На другу путівку у плей-офф із цієї групи претендують камерунці, швейцарці та серби.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 у Катарі Бразилія обіграла Сербію (2:0), а Камерун програв Швейцарії (0:1). У другому турі бразильці здолали швейцарців (1:0), а камерунці вирвали нічию у грі із сербами (3:3).