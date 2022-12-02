Нідерланди — США: де і коли дивитись перший матч плей-офф ЧС-2022

На мундіалі починається стадія плей-офф

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться перший матч 1/8 фіналу Нідерланди — США.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу Нідерланди — США можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Гра Нідерланди — США відбудеться в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Переможець цього протистояння у 1/4 фіналу зіграє проти переможця "дуелі" Аргентини та Австралії, які проведуть свій матч 1/8 фіналу також у суботу (початок – о 21:00).

Нагадаємо, на груповій стадії ЧС-2022 США втратили перемогу над валлійськими "Драконами" (1:1), дали бій англійцям (0:0) та перемогли Іран (1:0) у битві за плей-офф. У групі Нідерланди у тяжкій боротьбі перемогли команду Сенегалу (2:0), зіграли внічию з еквадорцями (1:1) та розкатали господаря чемпіонату світу з рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося про політичний скандал перед матчем США з Іраном.