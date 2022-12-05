Марокко – Іспанія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Фахівці не вірять у африканську збірну

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть чергові матчі першого раунду плей-офф, зокрема марокканці зіграють з іспанцями.

Букмекери вважають збірну Іспанії беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід "Фурії Роха" до 1/4 фіналу ЧС-2022 можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,27 (ймовірність 79% при маржі букмекерів 3%). Водночас прохід марокканців у наступну стадію плей-офф менш ймовірний — коефіцієнт 4,10 (24%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Марокко — Іспанія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Марокко 7,10 — нічия 4,00 — перемога Іспанії 1,58)

Ця гра відбудеться в Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Цю гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні безкоштовно. Переможець цього протистояння вийде до 1/4 фіналу ЧС-2022, де зіграє з переможцем "дуелі" Португалії та Швейцарії.

"Телеграф" нагадує, що на старті мундіалю в Катарі Марокко розпочало з нічиєю проти Хорватії (0:0), потім "Атлаські леви" впевнено обіграли Бельгію (2:0) і здобули 3 очки в матчі з Канадою (2:1).

На старті ЧС-2022 Іспанія знищила збірну Коста-Ріки (7:0), потім "Фурія Роха" втратила перемогу над німцями (1:1) та сенсаційно програла японцям (1:2).