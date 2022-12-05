Марокко - Испания: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Специалисты не верят в африканскую сборную

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф, в частности марокканцы сыграют с испанцами.

Букмекеры считают сборную Испании безоговорочным фаворитом поединка. Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход "Фурии Роха" в 1/4 финала ЧМ-2022 можно сделать ставку с коэффициентом 1,27 (вероятность 79% при марже букмекеров 3%). В то же время проход марокканцев в следующую стадию плей-офф менее вероятен — коэффициент 4,10 (24%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Марокко — Испания (основное время):

Пари-Матч: (победа Марокко 7,10 — ничья 4,00 — победа Испании 1,58)

Данная игра состоится в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине бесплатно. Победитель этого противостояния выйдет в 1/4 финала ЧМ-2022, где сыграет с победителем "дуэли" Португалии и Швейцарии.

"Телеграф" напоминает, что на старте мундиаля в Катаре Марокко начало с ничьей против Хорватии (0:0), затем "Атласские львы" уверенно обыграли Бельгию (2:0) и взяли 3 очка в матче с Канадой (2:1).

На старте ЧМ-2022 Испания уничтожила сборную Коста-Рики (7:0), затем "Фурия Роха" упустила победу над немцами (1:1) и сенсационно проиграла японцам (1:2).