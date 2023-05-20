Ломаченко — Хейні: чому потрібно бажати невдачі українцю в бою за титул абсолютного чемпіона світу

Чи варто вболівати за українського боксера

Редактор рубрики "Спорт Телеграф" Андрій Синявський називає головну причину, чому варто утриматися від підтримки українського боксера Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти Девіна Хейні.

Проблема Ломаченка, пише він, — це його сліпа підтримка УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Та вперто не хоче порвати зв’язки з російською православною церквою (РПЦ), чий патріарх кирил відкрито виступає за війну рф проти України, і його вже викрили як агента КДБ.

Боксер користується своєю популярністю для пропаганди мракобісних переконань митрополитів УПЦ МП про те, що українців бомблять нібито через підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Також він закликав молитися за ворогів і називав "духовно-хворими" протестувальників біля Лаври, яких "можна лише пошкодувати". Це очевидно працює на розкол суспільства, хоча під час війни за своє існування Україні важлива єдність.

Журналіст наполягає, що в даному випадку важливо не применшувати вплив Московського патріархату, який має найбільшу кількість парафій, а отже, і великий вплив на уми віруючих в Україні. Він вказує на досвід Чорногорії, де велика кількість місцевих громадян є прихильниками Сербської православної церкви, що ще невідомо, як вплине на інтеграцію країни до ЄС та її позиції в НАТО в розпал протистояння з рф.

Тому, робить висновок Синявський, в разі завоювання титулу абсолютного чемпіона світу слова Ломаченка стануть ще більш вагомими як в Україні, де така риторика може допомогти прийти до влади примирливим популістським силам, так і за кордоном, де може посилитися негатив відносно дій Києва щодо нейтралізації впливу УПЦ МП, що ризикує вплинути на допомогу Україні під час війни.

Бій Ломаченко — Хейні відбудеться в ніч проти 21 травня, але в Україні не показуватимуть пряму трансляцію цього боксерського вечора. Букмекери називають американця фаворитом поєдинку.

Примітно, що попри традицію Олександра Усика не буде на поєдинку за участю Ломаченка.