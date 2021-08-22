Підсумки дня 22 серпня: Меркель в Києві, український літак повернувся з Афганістану

Вечірній дайджест головних новин 22 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа інфікованих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Меркель в Києві

Меркель і Зеленський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.

Під час свого візиту до Києва багато часу вона приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

В Україну з Афганістану прибув літак

Іл-76

У Київ з Кабула прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися в небезпеці через прихід до влади Талібану. На цей раз українські військові евакуювали 83 особи.

"Телеграф" поспілкувався з командиром екіпажу Іл-76 і дізнався, яким льотчикам вдалося побачити Кабул з висоти і на землі, і в якій обстановці проходила посадка мирних громадян на українських літак.

Українська легкоатлетка виграла етап "Діамантової ліги" в США

Ірина Геращенко

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко, яка спеціалізується на стрибках в висоту, посіла перше місце на престижних змаганнях в американським Юджині.

Перша олімпійська чемпіонка України хоче позбутися громадянства

Оксана Баюл

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх в 1994 році, хоче позбутися українського громадянства.

"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.

Зірка "Вікінгів" Кетрін Віннік "засвітилася" в Києві

Кетрін Віннік

Виконавиця ролі Лагерта в популярному серіалі "Вікінги", 43-річна актриса Кетрін Віннік відвідала українську столицю зі своїми батьками