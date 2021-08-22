Підсумки дня 22 серпня: Меркель в Києві, український літак повернувся з Афганістану
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Вечірній дайджест головних новин 22 серпня.
Коронавірус в Україні
На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа інфікованих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.
Меркель в Києві
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.
Під час свого візиту до Києва багато часу вона приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.
Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.
В Україну з Афганістану прибув літак
У Київ з Кабула прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися в небезпеці через прихід до влади Талібану. На цей раз українські військові евакуювали 83 особи.
"Телеграф" поспілкувався з командиром екіпажу Іл-76 і дізнався, яким льотчикам вдалося побачити Кабул з висоти і на землі, і в якій обстановці проходила посадка мирних громадян на українських літак.
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"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.
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