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Підсумки дня 22 серпня: Меркель в Києві, український літак повернувся з Афганістану

Автор
Г. Лубенець
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Підсумки дня 22 серпня: Меркель в Києві, український літак повернувся з Афганістану Новина оновлена 22 серпня 2021, 22:18
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 22 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок неділі, 22 серпня, незважаючи на падіння загального числа інфікованих коронавірусом, зросла кількість пацієнтів з важкою формою хвороби.

Меркель в Києві

Меркель і Зеленський
Меркель і Зеленський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним робочим візитом в Україну.

Під час свого візиту до Києва багато часу вона приділила темі Мінських домовленостей і Нормандського формату.

Разом з тим, ніяких гарантій щодо поставок в Україну озброєння і в питаннях збереження транзиту газу вона не дала.

В Україну з Афганістану прибув літак

Іл-76
Іл-76

У Київ з Кабула прибув другий евакуаційний борт з громадянами, які опинилися в небезпеці через прихід до влади Талібану. На цей раз українські військові евакуювали 83 особи.

"Телеграф" поспілкувався з командиром екіпажу Іл-76 і дізнався, яким льотчикам вдалося побачити Кабул з висоти і на землі, і в якій обстановці проходила посадка мирних громадян на українських літак.

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"Телеграф" з’ясував подробиці з життя легендарної фігуристки, яка і раніше потрапляла у скандали, в тому числі пов’язані з судовими позовами проти України.

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