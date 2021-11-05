Підсумки дня 5 листопада: "деолігархічний закон" підписано, "червона зона" розширюється, нардепи покарали Третьякову
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Вечірній дайджест найголовніших подій 5 листопада
Коронавірус в Україні
В Україні показники захворюваності на коронавірус продовжують залишатися високими. На ранок п’ятниці виявили 26 488 нових випадків.
В Україні проведуть клінічні випробування нових пігулок від коронавірусу виробництва компаній Pfizer та Merck.
Проблеми з вакцинацією від COVID-19?
В Україні почалися перебої з постачанням американської вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Бажаючі зробити щеплення цим препаратом люди почали отримувати повідомлення про ймовірне отримання іншої вакцини.
"Червона зона"
В Україні шістнадцятий регіон увійде до переліку "червоної зони". Це Волинська область. У ній останні три доби фіксувалося перевищення завантаженості ліжок із киснем.
Закон про деолігархізацію
У п’ятницю вранці стало відомо, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і закон про деолігархізацію і його направили на підпис президентові.
У найкоротші терміни президент Володимир Зеленський підписав "антіолігархічний закон".
"Покарання" нардепа Третьякової
Народного депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову усунули від участі у п’яти пленарних засіданнях парламенту за коментар про смерть нардепа Антона Полякова.
Водночас нардеп Анна Скороход заявила, що президент Володимир Зеленський має позбавити мандата Третьякову за її слова про Полякова.
Розведений бензин
"Інститут споживчих експертиз" перевірив якість бензину марки А-95 у 14 найбільших мереж АЗС країни та зробив невтішний висновок: якість бензину в Україні змушує бажати кращого.
ABBA повернулася
Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA.
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