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Підсумки дня 5 листопада: "деолігархічний закон" підписано, "червона зона" розширюється, нардепи покарали Третьякову

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Ключові новини дня Новина оновлена 05 листопада 2021, 21:48
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 5 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

В Україні показники захворюваності на коронавірус продовжують залишатися високими. На ранок п’ятниці виявили 26 488 нових випадків.

В Україні проведуть клінічні випробування нових пігулок від коронавірусу виробництва компаній Pfizer та Merck.

Проблеми з вакцинацією від COVID-19?

Вакцина виробництва компанії Pfizer-BioNTech
Вакцина виробництва компанії Pfizer-BioNTech

В Україні почалися перебої з постачанням американської вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Бажаючі зробити щеплення цим препаратом люди почали отримувати повідомлення про ймовірне отримання іншої вакцини.

"Червона зона"

Дві третини регіонів України перейшли до червоної зони
Дві третини регіонів України перейшли до червоної зони

В Україні шістнадцятий регіон увійде до переліку "червоної зони". Це Волинська область. У ній останні три доби фіксувалося перевищення завантаженості ліжок із киснем.

Закон про деолігархізацію

Зеленський підписує закон "про деолігархізацію"
Зеленський підписує закон "про деолігархізацію"

У п’ятницю вранці стало відомо, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і закон про деолігархізацію і його направили на підпис президентові.

У найкоротші терміни президент Володимир Зеленський підписав "антіолігархічний закон".

"Покарання" нардепа Третьякової

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова
Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову усунули від участі у п’яти пленарних засіданнях парламенту за коментар про смерть нардепа Антона Полякова.

Водночас нардеп Анна Скороход заявила, що президент Володимир Зеленський має позбавити мандата Третьякову за її слова про Полякова.

Розведений бензин

Автозаправна станція
Автозаправна станція

"Інститут споживчих експертиз" перевірив якість бензину марки А-95 у 14 найбільших мереж АЗС країни та зробив невтішний висновок: якість бензину в Україні змушує бажати кращого.

ABBA повернулася

ABBA повернулася і одразу "увірвалася" в ТОП
ABBA повернулася і одразу "увірвалася" в ТОП

Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA.

Теги:
#Вакцина #Коронавірус #5 листопада #Червона зона #Підсумки дня #Закон про олігархів
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