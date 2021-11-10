Підсумки дня 10 листопада: треті за смертністю від "корони", арешт головного ката "Ізоляції", смерть брата мера Кривого Рогу

Вечірній дайджест найголовніших подій 10 листопада.

Коронавірус в Україні

Люди в масках

В Україні за минулий день виявили 23 283 нових випадків коронавірусу (проти 18 988 зафіксованих напередодні). Серед хворих — 1539 неповнолітніх та 529 медиків.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.

Знайдено мертвим двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу

Борис Павлов

Черга трагедій у родині мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився, триває. На цей раз стало відомо про самогубство його двоюрідного брата Бориса Павлова.

Борису Павлову було близько 50 років, він страждав від раку шлунка та стравоходу, а на додаток ще й від туберкульозу. Костянтину Павлову він був двоюрідним братом по лінії батька.

Головний кат "Ізоляції" у суді визнав провину

Денис Куликовський

У вівторок, 9 листопада, у Києві був затриманий Денис Куликовський, більш відомий на прізвисько Палич. Чоловік до 2019 року був комендантом "в’язниці" "Ізоляція", що розташована в Донецьку, і був викритий у тортурах захоплених у полон українців. У середу суд обрав йому запобіжний захід.

У Німеччині запропонували розміщувати біженців в Україні

Мігранти на кордоні Польщі

Прессекретар німецької Соціал-демократичної партії Нільс Шмід запропонував вирішити проблему мігрантів, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі шляхом переміщення їх в Україну.

Ця пропозиція викликала досить різку реакцію української громадськості.

А у РНБО у відповідь запропонували членам СДПН розмістити мігрантів у себе вдома.

Блогерка погодилася вийти заміж за одного з найбагатших кіберспортсменів світу

Кирило Boombl4 Михайлов та його дівчина Ліка

Капітан української команди "NaVi", яка стала переможцем головного кіберспортивного турніру з дисципліни CS:GO у Стокгольмі, Кирило Boombl4 Михайлов під час церемонії нагородження зробив пропозицію своїй дівчині Ліці вийти за нього заміж. Дівчина відразу відповіла згодою.

Після цього в мережі з’явилася інформація, що вона працювала порноактрисою і займалася проституцією. Це відбувалося з 2018 до 2021 року. Для користувачів Інтернету вона може бути відома під псевдонімом Maniac Alisa.

Пікантні відеоролики за її участю почали активно розповсюджувати у соцмережах.