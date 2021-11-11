Підсумки дня 11 листопада: Харків знову шокував країну, Леросу вручили підозру, а Ткаченко подав у відставку

Вечірній дайджест найголовніших подій 11 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня

Ранок четверга, 11 листопада, Україна зустріла із 24 747 новими кейсами коронавірусної хвороби. При цьому кількість видужалих за добу є відносним рекордом за весь час пандемії, і абсолютною — за нинішню хвилю коронавірусу. Цифри більше фіксувалися лише навесні 2021 року.

Леросу вручили підозру за середній палець Зеленському

Народний депутат Гео Лерос

Народному депутату Гео Леросу, який раніше показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку, вручили підозру. Представники ДБР та прокуратури прийшли додому до нардепа з відповідним документом у руках.

Син Разумкова здав батька

Дмитро Разумков

Син Дмитра Разумкова, якого Верховна Рада відправила у відставку 7 жовтня, вважає, що краще було коли батько очолював парламент. Причиною такого вибору він назвав кількість грошей. Цікавість ситуації у тому, що син Разумкова ще дуже маленький.

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Олександр Ткаченко

У четвер, 11 листопада, керівник Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вирішив звільнити своє високе крісло. Рішення про звільнення Ткаченко ухвалив самостійно через непоодинокі випадки відходу від європейської концепції реформування та управління міністерством.

Головна причина — у передачі Держкіно у сферу управління Кабінету міністрів. За словами Олександра Ткаченка, Мінкульту навіть не було повідомлено про подібне, як він стверджує, "нелогічне" рішення.

ДТП на проспекті Науки у Харкові

Фото з місця аварії у Харкові

У четвер, 11 листопада, на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові близько 15:20 збили двох 13-річних дітей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Водія правоохоронці запідозрили у вживанні наркотиків. Пізніше до підозр у вживанні заборонених речовин додалося ще й відео, на якому горе-водій незадовго до ДТП шукав "закладку" у дворах.

Стан дітей, які потрапили під колеса позашляховика, оцінюють як середньої тяжкості — у них діагностували струс мозку, численні забої тіла, а дівчинка отримала ще й рвану рану голови.

Пізніше у ЗМІ почали поширювати інформацію, що за кермом автомобіля, який збив дітей, міг бути син голови Харківської райдержадміністрації Харківського району.

Фільм із Зеленським заборонили в Україні

Кадр із фильму "Ржевський проти Наполеона"

У четвер, 11 листопада, зʼясувалося, що українсько-російський комедійний фільм "Ржевський проти Наполеона", в якому одну з головних ролей зіграв президент України Володимир Зеленський, заборонили до показу в Україні. Це повʼязано із тим, що в епізодах знявся актор, який у 2015 році потрапив у "чорний список" Міністерства культури України.