Итоги дня 11 ноября: Харьков снова шокировал страну, Леросу вручили подозрение, а Ткаченко подал в отставку

Вечерний дайджест самых главных событий 11 ноября

Коронавирус в Украине

Больница

Утро четверга, 11 ноября, Украина встретила с 24 747 новыми кейсами коронавирусной болезни. При этом количество выздоровевших за сутки оказалось относительным рекордом за все время пандемии, и абсолютным — за нынешнюю волну коронавируса. Цифры больше фиксировались только весной 2021 года.

Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому

Народный депутат Гео Лерос

Народному депутату Гео Леросу, ранее показавшему непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку, вручили подозрение. Представители ДБР и прокуратуры пришли домой к нардепу с соответствующим документом в руках.

Сын Разумкова сдал отца

Дмитрий Разумков

Сын Дмитрия Разумкова, которого Верховная Рада отправила в отставку 7 октября, считает, что лучше было когда отец возглавлял парламент. Причиной такого выбора он назвал количество денег. Интерес ситуации в том, что сын Разумкова еще очень маленький.

Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку

Александр Ткаченко

В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло. Решение об увольнении Ткаченко принял самостоятельно из-за нередких случаев ухода от европейской концепции реформирования и управления министерством.

Главная причина – в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогическом" решении.

ДТП на проспекте Науки в Харькове

Фото с места аварии в Харькове

В четверг, 11 ноября, на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове около 15:20 сбили двоих 13-летних детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водителя правоохранители заподозрили в употреблении наркотиков. Позже к подозрениям в употреблении запрещенных веществ добавилось еще и видео, на котором горе-водитель незадолго до ДТП искал "закладку" во дворах.

Состояние детей, попавших под колеса внедорожника, оценивают как средней тяжести — у них диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы тела, а девочка получила рваную рану головы.

Позже в СМИ начали распространять информацию, что за рулем сбившего детей автомобиля мог быть сын председателя Харьковской райгосадминистрации Харьковского района.

Фильм с Зеленским запретили в Украине

Фото из фильма "Ржевский против Наполеона"

В четверг, 11 ноября, выяснилось, что украино-российский комедийный фильм "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский, запретили к показу в Украине. Это связано с тем, что в эпизодах снялся актер, в 2015 году попавший в "черный список" Министерства культуры.