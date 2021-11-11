Итоги дня 11 ноября: Харьков снова шокировал страну, Леросу вручили подозрение, а Ткаченко подал в отставку
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Вечерний дайджест самых главных событий 11 ноября
Коронавирус в Украине
Утро четверга, 11 ноября, Украина встретила с 24 747 новыми кейсами коронавирусной болезни. При этом количество выздоровевших за сутки оказалось относительным рекордом за все время пандемии, и абсолютным — за нынешнюю волну коронавируса. Цифры больше фиксировались только весной 2021 года.
Леросу вручили подозрение за средний палец Зеленскому
Народному депутату Гео Леросу, ранее показавшему непристойный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе ОП Андрею Ермаку, вручили подозрение. Представители ДБР и прокуратуры пришли домой к нардепу с соответствующим документом в руках.
Сын Разумкова сдал отца
Сын Дмитрия Разумкова, которого Верховная Рада отправила в отставку 7 октября, считает, что лучше было когда отец возглавлял парламент. Причиной такого выбора он назвал количество денег. Интерес ситуации в том, что сын Разумкова еще очень маленький.
Министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку
В четверг, 11 ноября, руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко решил освободить свое высокое кресло. Решение об увольнении Ткаченко принял самостоятельно из-за нередких случаев ухода от европейской концепции реформирования и управления министерством.
Главная причина – в передаче Госкино в сферу управления Кабинета министров. По словам Александра Ткаченко, Минкульт даже не был уведомлен о подобном, как он утверждает, "нелогическом" решении.
ДТП на проспекте Науки в Харькове
В четверг, 11 ноября, на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове около 15:20 сбили двоих 13-летних детей, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водителя правоохранители заподозрили в употреблении наркотиков. Позже к подозрениям в употреблении запрещенных веществ добавилось еще и видео, на котором горе-водитель незадолго до ДТП искал "закладку" во дворах.
Состояние детей, попавших под колеса внедорожника, оценивают как средней тяжести — у них диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы тела, а девочка получила рваную рану головы.
Позже в СМИ начали распространять информацию, что за рулем сбившего детей автомобиля мог быть сын председателя Харьковской райгосадминистрации Харьковского района.
Фильм с Зеленским запретили в Украине
В четверг, 11 ноября, выяснилось, что украино-российский комедийный фильм "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский, запретили к показу в Украине. Это связано с тем, что в эпизодах снялся актер, в 2015 году попавший в "черный список" Министерства культуры.
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