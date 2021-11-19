Підсумки дня 19 листопада: зізнання Колі Харківського, загибель спецназівця на Донбасі, покращення рейтингу збірної України

Вечірній дайджест головних новин 19 листопада

Коронавірус в Україні

Кількість госпіталізацій поступово зменшується

В Україні на ранок 19 листопада зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусу та 725 смертей від нього. У МОЗ заговорили про необхідність бустерної дози для деяких категорій громадян. За 2021 рік на боротьбу з вірусом Україна витратила 41,5 млрд. гривень. "Телеграф" підрахував, на що можна було спрямувати ці гроші.

Смерть військового на Донеччині

Уберт Мрачковський

Уберт Мрачковський, старший солдат 8-го полку спеціального призначення, загинув у зоні проведення ООС на Донбасі. Йому було 33 роки.

Нові факти у розслідуванні аварії у Харкові

Микола Харківський

16-річний Микола Харківський був за кермом Infiniti, яка, пролетівши на "червоний", врізалася в авто, що призвело до смерті другого водія. Це підтвердила ДНК-експертиза. Цього ж дня на допиті підліток зізнався і дав свідчення. Його мати стверджує, що ключі та документи на машину синові не давала.

Перший сніг

Хтось зняв снігопад посеред ночі, а хтось насолодився першим снігом уже вранці.

В Україні випав перший сніг у Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Він викликав низку ДТП на дорогах. Рух був ускладнений через ожеледицю.

Успіхи футбольної збірної України

Збірна України

Українці продовжують підйом у рейтингу ФІФА — збірна піднялася в переліку з 26 на 25 позицію. За вартістю українська футбольна команда обійшла росіян.