Укр

Итоги дня 19 ноября: признание Коли Харьковского, гибель спецназовца на Донбассе, улучшение рейтинга сборной Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ключевые события дня Новость обновлена 19 ноября 2021, 21:52
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 19 ноября.

Коронавирус в Украине

Количество госпитализаций постепенно уменьшается
Количество госпитализаций постепенно уменьшается

В Украине на утро 19 ноября зафиксировали 20 050 новых случая коронавируса и 725 смертей от него. В Минздраве заговорили о необходимости бустерной дозы для некоторых категорий граждан. За 2021 год на борьбу с вирусом Украина потратила 41,5 млрд гривен. "Телеграф" подсчитал, на что можно было направить эти деньги.

Смерть военного на Донбассе

Уберт Мрачковский
Уберт Мрачковский

Уберт Мрачковский, старший солдат 8 полка специального назначения, погиб в зоне проведения ООС на Донбассе. Ему было 33 года.

Новые факты в расследовании аварии в Харькове

Николай Харьковский
Николай Харьковский

16-летний Николай Харьковский был за рулем Infiniti, которая пролетев на "красный" врезалась в авто, что привело к смерти второго водителя. Это подтвердила ДНК-экспертиза. В этот же день на допросе подросток дал признательные показания. Его мать утверждает, что ключи и документы на машину сыну не давала.

Первый снег

Кто-то заснял снегопад посреди ночи, а кто-то насладился первым снегом уже утром
Кто-то заснял снегопад посреди ночи, а кто-то насладился первым снегом уже утром

В Украине выпал первый снег в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Он вызвал ряд ДТП на дорогах. Движение было осложнено из-за гололедицы.

Успехи футбольной сборной Украины

Сборная Украины
Сборная Украины

Украинцы продолжают подъем в рейтинге ФИФА — сборная поднялась в перечне с 26 на 25 позицию. По стоимости украинская футбольная команда обошла россиян.

Теги:
#Футбол #ДТП #Донбасс #Снег #Коронавирус #19 ноября
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