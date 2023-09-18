"М’ясні" штурми вже неефективні: полковник ЗСУ пояснив, що згубить росію

Сучасні технології та свобода дій офіцерів сприяють успіху України, каже військовий експерт

Президент України Володимир Зеленський напередодні візиту до США, де він має намір взяти участь у засіданні Генасамблеї ООН та зустрітися із головою Білого дому Джо Байденом, дав інтерв’ю американському телеканалу CBS News. У ньому, серед іншого, говорив про успіхи та перспективи українського контрнаступу і навіть анонсував потужний прорив фронту.

Про військові аспекти розповів The Economist й начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він припустив, що ЗСУ під час контрнаступу зможуть перекрити окупантам сухопутний коридор до Криму. А останні події на лінії фронту і почастішання ударів дронів по базах противника в глибині ворожої території дають надію на краще.

Про те, як останнім часом видозмінилася війна, і чому не слід вірити тим, хто періодично робить вкидання про провал українського контрнаступу, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ полковник Влад Волошин.

За словами військового експерта, росія вже зрозуміла, що перемогти, зламати Україну вона не зможе. Але, зазначає він, путінський режим готовий йти на будь-які жертви (людські, економічні, репутаційні), щоби продовжувати війну. Розуміючи, що її закінчення означатиме і його (режиму) безславний кінець.

"Саме тому кремль кидає у вогонь війни все більше сил і коштів. Саме тому гарячкове шукає нових союзників, навіть йдучи на уклін до Північної Кореї. Саме тому, попри санкції, що підкосили економіку, переводить її на військові рейки, що точно не сприяє економічній стабілізації. Нещодавно Forbes писав, що росія витрачає на війну проти України куди більше, ніж може собі дозволити, але це не зупиняє путіна та його оточення. Ставка виключно на те, щоб випускати якомога більше різних видів озброєння, боєприпасів, купувати їх будь-де. Нехай не такі якісні, як західні. Аби більше. Росіяни завжди робили ставку на кількість. Це їх у результаті й згубить", — прогнозує полковник.

За його словами, Україна вже фактично перехопила ініціативу у ракурсі ударів по об’єктах, віддалених від лінії фронту.

Свідчення тому, зазначає Влад Волошин, наші удари по авіабазах, Севастополю, де було знищено корабель і підводний човен, по ряду інших важливих для противника військових об’єктів, які він вважав раніше недосяжними для України. Але ми їх дістали.

Україна, акцентує експерт, переходить у ту фазу війни, коли фактор відстані перестає відігравати таку значну роль, як раніше. Він зазначає, що росія це зрозуміла — і вже намагається якось сховати те, що раніше ховати не збиралася. Але не завжди їй це вдається.

"Наші безпілотники, ракети все частіше знаходять свої цілі. Це говорить про те, що Україна одним зі своїх козирів у протистоянні з більш ресурсною (за кількістю жителів, фінансами, накопиченням озброєнь та можливостями виробництва) державою зробила сучасні технології у військовій сфері. У нас з’явилися морські дрони, які завдають ударів не тільки по флоту супротивника, але і по базах пального в російських портах і бухтах. рф втратила свою морську перевагу. Як наслідок — ми взяли під контроль навіть об’єкти, які раніше втратили. Ті ж горезвісні "вишки Бойко". Країна-агресорка не може себе вже відчувати повноправною господинею в морі", – констатує полковник.

Перевага в повітрі у рф також зменшується, підкреслює Влад Волошин. Так, вона продовжує використовувати комбіновані (ракети різних видів + дрони) удари по наших військах, військових та цивільних об’єктах. Але ефективність цих ударів значно знизилася завдяки посиленню нашої ППО/ПРО, пояснює експерт. Адже українські Повітряні сили знищують, перехоплюють більшість ракет і дронів, що летять по нас. А ті ж російські літаки вже воліють діяти з дедалі більших відстаней.

"Царями в українському небі вони не стали. І вже ніколи не стануть, — упевнений полковник. — Високотехнологічні засоби для захисту українського неба, отримані нами від партнерів, поки не створили паритет, але значно посилили нашу оборонну міць. Як наслідок, росія робить ставку на кількість. Буквально завалюючи нас безпілотниками та ракетами. Причому їх потрібно все більше для того, щоб досягти певної мети".

Крім того, зазначає Влад Волошин, і росія, і Україна почали набагато активніше використовувати безпілотні літальні апарати, включаючи керовані бомби (дрони-камікадзе), що баражують, – як на полі бою, так і за його межами. Як наслідок – доводиться більше маскувати війська чи важливі об’єкти, мати в арсеналі більше засобів протидії дронам. У тому числі – засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби). Війна і тут переходить у більш високотехнологічну стадію, акцентує експерт.

"Щодо дій на землі, то росія, створивши потужну лінію укріплень на південному напрямку, сподівалася, що ЗСУ не зможуть її прорвати. Але на деяких напрямках наші Сили оборони мають певний успіх. Перші лінії оборони противника прорвані, йде розширення плацдармів, триває деокупація територій", – розповідає полковник.

Влад Волошин констатує: старі засоби війни, які активно застосовує рф (мінування, ставка на живу силу, на "м’ясні штурми") демонструють свою неефективність. А нові методи ведення бойових дій, де ставка робиться на сучасні технології, на велику свободу дій тих самих офіцерів, сприяють успіху України.

"Змінилися й способи застосування наявних сил і засобів. Артилерії, бронемашин, танків, РСЗВ. Все це сьогодні застосовується, виходячи з нових вимог, які висуває сучасний бій. Застосовуючи нові методики, нові технології, високотехнологічне озброєння, наша армія навіть менша за чисельністю і не настільки оснащена, як окупаційна, має успіхи на ряді напрямків, і в наступі, і в обороні, — пояснює експерт. — Нові методики дають нам певною мірою паритет, а десь і перевагу над переважаючими силами окупаційних військ. Не кажучи вже про те, що мотивація в нас – набагато вища".