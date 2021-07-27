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Ivan NAVI: “Хочу, щоб україномовну музику почали асоціювати з модними тенденціями, а не з "шароварщиною"

Ivan NAVI: “Хочу, щоб україномовну музику почали асоціювати з модними тенденціями, а не з "шароварщиною"
18:31 Сьогодні Телеграф Фото: В.Шурубура

Український співак Ivan Navi в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чого не вистачає шоу-бізнесу в Україні, як Скрябін відіграв вирішальну роль в його кар’єрі та чому живе з коханою на три міста.

- Ви п’ять років на сцені. Яку пісню вважаєте візитівкою своєї творчості?

- "Такі молоді". Ця пісня була першою, яку ми випустили в світ. Гімн відчуттю молодості в будь-якому віці та символ нової української музики, пласт якої якраз почав закладатись у 2016 році. Ми презентували її за півроку до прийняття квот (у 2016 році Україна ввела обмеження щодо використання неукраїномовного контенту на радіо та телебаченні - Авт.). І вона ніби ліхтарем підсвітила те, що почало відбуватися далі в українській музиці – коли на перший план вийшли молоді виконавці та почали створювати пісні українською.

- До чого ви прагнете як артист?

- Я хочу, щоб україномовну музику нарешті почали асоціювати з модними тенденціями, а не з шароварщиною як у нас це було довгий час. Ми з командою почали саме з цього у 2016-му: для нас було важливим показати, що можна створювати танцювальні пісні українською і в більшості вони саме такими у мене і є. Як-от "Тимчасовий релакс", "Це вона (Зірка)" чи "Холодна ніч". Але є і лірика, як, наприклад, пісня "Коли нема тебе". Загалом за 5 років 11 моїх синглів були на верхівках українських радіочартів. Чим не прецедент?

- Саме "Коли нема тебе" – пісня 2020 року на радіостанціях України. У чому її успіх?

- Схоже, що люди відчули те саме, що і я – коли вперше почув демо цієї пісні. Я не міг нею наслухатись, і кожне слово зачіпало якийсь із моментів моїх спогадів про стосунки, мої почуття.

- На вашу думку, яка ваша основна аудиторія?

- Дівчата і жінки – це десь 75% моїх слухачів і тих, хто приходить до мене на концерти. Протягом 5-ти років, відколи я на сцені, моя аудиторія змінювалась у віці. Колись це були підлітки, а тепер багато є 20-річних і 30-річних. Але й мені вже 29. І це звичний процес.

- Про які музичні нагороди ви мрієте?

- Про Grammy (посміхається. – Авт.). Я в юності завжди дивився цю церемонію нагородження і уявляв себе на сцені. Та, насправді, нагороди – не самоціль для мене. Будуть? Ок. Не будуть – це точно не показник успіху для мене, радше приємність.

- А що для вас є показником успіху?

- Коли ти реалізовуєшся як артист, твоя музика подобається, а аудиторія збільшується і тебе чекають з концертами у великій кількості міст та країн.

- Коли очікувати на новий реліз?

- Це буде романтична пісня, реліз якої відбудеться в серпні. Поки це все, що можу сказати.

- А коли плануєте презентувати новий кліп?

- Наступний кліп вже буде, мабуть, з осені. Хоча, забігати наперед не буду. Раптом швидше щось надумаємо (посміхається. – Авт.).

- Нещодавно вийшла в світ спільна пісня з Costel Van Dein "Разом з Тобою". Які ще колаборації плануються?

- Це дуже цікава співпраця була для мене, адже Costel Van Dein працює переважно на європейському ринку. Його треки грають David Guetta, Fedde Le Grand – давно визнані ді-джеї у світі. Щодо планів на майбутнє - буде ще один дует вже зовсім скоро. Все почуєте.

- Коли фанам очікувати на ваш новий альбом? Які пісні туди увійдуть?

- Кожної осені я планую видати альбом (сміється. – Авт.), але поки в моєму активі лише один. Ми йшли до нього протягом трьох років. Я люблю презентувати сингли, от їх у мене багато за цей час.

"У нас поки бізнесу набагато менше, ніж шоу"

- Ви берете участь у шоу "Співають всі". Розкажіть, що це за проєкт?

- Це надзвичайно цікавий проєкт. Адже суддями вокального шоу є не четверо чи п’ятеро артистів - а ціла сотня. Було незвично провести стільки часу з колегами, та й учасники виявились, справді, талановитими. В ефірі він планується наприкінці серпня!

- У яких ще проєктах хотіли би взяти участь? Можливо, "Танці з зірками" чи "Холостяк", або ж у якості члена журі в якомусь талант-шоу?

- Якщо говорити про вже існуючі проєкти, то "Танці з зірками" мені були б цікавими. Це хороший челендж був би для мене.

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- Як ви ставитеся до виступів російських виконавців в Україні? Концерт Басти в Києві, Валерій Меладзе на фестивалі… Навколо виникали скандали, дискусії, позиції українців діляться: представникам РФ, країни-агресора, не можна виступати в нас, або ж "музика поза політикою". Ваша думка?

- Поки на законодавчому рівні це питання не буде врегульовано, вони й далі приїжджатимуть. І тут вже вибір кожного – йти чи не йти. Я український виконавець з україномовною музикою і хочу максимально її популяризувати. Це те, про що я турбуюсь і чим займаюсь. У нас є прекрасні артисти, і особисто мені дуже б хотілось аби люди слухали українське, приходили на концерти українських артистів.

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- Ви створюєте контент українською мовою. Чи можна казати, що російськомовний контент комерційно вигідніший?

- Це логічно, адже територія розповсюдження музики значно більша, та як показує приклад KAZKA та GO-A з україномовними піснями можна також розширювати свою аудиторію і навіть за межами України.

- Чого не вистачає вітчизняній музичній індустрії?

- У нас поки бізнесу набагато менше, ніж шоу. В Україні багато талановитих музикантів, але є багато моментів, які треба реформувати, як-от: систему виплат авторських роялті, створення та оновлення концертних майданчиків. Якщо говорити про великі міста – то складається враження, що з цим все гаразд, але в Україні дуже багато малих населених пунктів і там ситуація далеко не така радісна. А люди хочуть ходити на концерти і бачити улюблених виконавців.

- Кого з артистів - українських і не тільки - берете за приклад?

- Для мене прикладом був і залишається Андрій Кузьменко (Скрябін). Попри свою популярність він був близьким до людей, не задирав носа, мав у собі простоту і людяність. Він не грав ролей, а був собою. Дуже його бракує зараз.

- Як молодому виконавцю в Україні пробитися і стати популярним? Адже ви зізнавалися, що і вам на музичних каналах казали, мовляв, такий виконавець, ще й з українськими піснями, безперспективний.

- Зараз час соцмереж та Ютубу. Якщо ти талановитий і робиш щось не схоже на інших – тебе обов’язково помітять. А далі вже спрацюють звичні соціальні ліфти. Казали багато і різне, але віра в себе відточує внутрішній стержень. А віра в тебе людей, які знаходяться поруч, твоєї команди – дає додаткові крила. Оточуйте себе людьми, які вірять у вас і надихають, але обов’язково вірте в себе, працюйте. Тоді у вас все вийде.

- Скільки грошей необхідно для розкрути однієї пісні чи кліпу?

- Важко вимірювати популярність пісні грошима, бо можна вкласти десятки тисяч доларів і пісня нікому не запам’ятається, а можна записати крутий трек і витратити на нього умовно тисячу гривень, наприклад, щоб зробити відео чи фото та завантажити на Ютуб. В мене є пісня "Тимчасовий релакс" – ми не вклали ні копійки в її промо. Вона вийшла без кліпу і сьогодні на Ютубі має майже 2,5 мільйони прослуховувань лише на одному відео. Зараз ця пісня – одна з моїх візитівок на концертах, а в Apple Music вона найпопулярніша серед усіх моїх пісень по завантаженнях.

- Чи плануєте ви ще брати участь у Національному відборі на "Євробачення"? Як бачимо на прикладі Go-A, можна і з піснею українською мовою успішно виступити на сцені цього конкурсу.

- Після минулої участі у відборі з піснею "All For The Love" я був скептично налаштований брати участь у відборах у майбутньому. Свого часу я пройшов, мабуть, занадто багато вокальних шоу, де мене оцінювали, критикували, і я конкурував за вищі місця. Зараз я не настільки категоричний – але все буде залежати від пісні. Якщо зрозумію, що це саме та пісня, можливо, ще і спробую.

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- Як ви охарактеризуєте сучасний український шоу-бізнес? Чи є там співпраця і дружба, чи більше підлості та заздрості? Можливо, є якісь неприємні для вас історії, чи навпаки неочікувана підтримка з боку когось з артистів.

- Зараз відчуваю велику хвилю співпраці і колаборацій між артистами. Мабуть, після карантину всі відчули, що разом творити набагато цікавіше і в плані обміну досвідом, і для обміну енергією та й для відкриття нових аудиторій для себе. От стосовно неочікуваної підтримки – так це коли Кузьма Скрябін побачив у мені талант і не лише направив мене в творчості, але й придумав мені псевдонім Ivan NAVI та заклав цеглини по суті в створення моєї команди. Моя історія як артиста розпочалась з такої підтримки.

- Як боретеся з хейтом?

- Я стараюсь не зациклюватись на негативі. Кожен має право мати свою думку, але я маю право її не слухати і не вникати в неї. Звичайно, якщо це критика досвідчених колег чи аргументовані коментарі фанів – із задоволенням вислухаю. Часом, одне слово, сказане випадковою людиною, може відкрити для тебе поле для позитивних змін.

- Були думки завершити музичну кар’єру?

- Такого точно не було.

- Що або хто вас надихає?

- Люди. Обмін енергією з людьми на концертах – це як генератор. Він наповнює, надихає. Я б навіть сказав, що щоразу вдихає нову силу у мої мрії, наміри. Нещодавно, вперше мені наснилась пісня – з текстом і мелодією. Я в 4-тій ночі встав і записав усе. Це якраз була ніч між декількома концертами. Я вірю в цю магію взаємодії.

- Ви співали наприкінці складного для всіх 2020 року "почнемо все спочатку в Новий рік". Чи вийшло у вас це? Чи вдається у 2021 році втілювати задуми, які довелося скасувати минулого року?

- Для мене реліз кожної нової пісні – це початок. Адже щоразу готуюсь до нього як вперше. Звичайно, цього року і концертів побільшало, і цікавих колаборацій, проектів. 2021-й однозначно цікавіший у творчості за попередній рік.

" Я зараз в гармонії, закоханий і щасливий"

- Цього року вам виповнилося 29 років. Чи писали ви для себе якийсь план, або просто думали про те, чого хочете досягти до 30-річчя?

- Був у мене план до 30-ти (сміється. – Авт.), але у зв’язку з пандемією я його змістив до 33. Теж вважаю цей вік знаковим для кожної людини. Що вдалось зробити? Перш за все у мене з’явилось нарешті ще й особисте життя, а не лише робота. Я переоцінив багато своїх поглядів і сформував нові цілі.

- Про ваше особисте життя відомо не так багато. В одному з інтерв’ю зізнавались, що перебуваєте у серйозних стосунках. Коли і як закохалися?

- Я зараз в гармонії, закоханий і щасливий. Це найголовніше. Познайомились на новорічній вечірці, де я виступав як артист, а вона прийшла з друзями і навіть не здогадувалась, хто я. У нас були різні періоди в стосунках, але коли почався карантин – ми з’їхались. На цей момент ми живемо на три міста одразу, але у Львові бачимось найчастіше. Це для нас особливе місто.

- Про яку родину мрієте? Скільки хочете дітей?

- Головне, щоб в родині панувало взаєморозуміння і любов. А там на все воля Бога. В майбутньому хотів би донечку і сина.

- Ви періодично ділитеся світлинами з батьками, сестрою, рідними. Як не втрачати зв'язок із родиною?

- Головне часто телефонувати їм, бути в курсі їх справ та розповідати про щось нове зі свого життя. Щоразу, як буваю у Львові, стараюсь зайти в гості, привітати зі святами.

- Ви якось казали, що в одних із відносин вам заважало те, що у них втручаються батьки дівчини. Як вибудовувати цю межу спілкування із рідними, щоби і не ображати їх, і свої особисті кордони не порушувати?

- Я впевнений, що обов’язково треба жити окремо від батьків у дорослому віці та самому старатись будувати своє життя, не слідуючи лише порадам батьків. Стосунки у сім’ях бувають різними, але приймати власні рішення треба навчитись якомога швидше, також уміти нести за них відповідальність.

- Артист – це робота з численними гастролями, зйомками. Як тоді створювати родину? Як поєднувати?

- Це важке питання для артиста, але якщо от буде взаєморозуміння, то баланс знайдеться в будь-якому випадку.

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- Хто входить у ваше коло друзів – знайомі з дитинства чи студентства? Чи є серед ваших друзів відомі люди?

- У мене доволі широке близьке коло людей, але якщо говорити про справжню чоловічу дружбу – то, мабуть, можу назвати таким свого аранжувальника Андрія Лемішка. Як то кажуть, перевірено часом та різними ситуаціями. Саме він колись написав "Ти любиш музику" – пісню, яка по суті привела мене до моєї теперішньої команди і лейблу MOVA music. Він і зараз зі мною в команді – один з музикантів.

- Артист має слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. Як підтримуєте себе в формі?

- З цим на карантині не все було гладко, зізнаюсь (сміється. – Авт.). Та потрохи знову відновлюю форму. Правда, тільки от повернувся в спорт, як довелося вирізати апендицит і на чотири місяці лікарі заборонили фізичні тренування. Та в серпні вже потрохи розпочну займатись. Особливо бракує боксу і плавання.

- Чи є у вас шкідливі звички?

- Я буваю занадто відкритий і довірливий (посміхається. – Авт.).

- Цього року Україна святкуватиме 30-річчя. На вашу думку, в якому напрямку рухається країна?

- Я оптиміст, а тому впевнений, що до процвітання. Насправді, у нас відбувається багато цікавих змін. В музичній сфері з’являються нові артисти, люди слухають більше української музики. Дай Бог, будемо сильніше цінувати своє, своїх героїв з різних сфер діяльності. У нас є чим і ким гордитись, у нас хороший фундамент, лише з нього треба частіше змітати пил – натрушений не нашою історією, а чужим впливом. А скільки красивих людей є зараз, які творять нову історію. Бери, підтримуй і цінуй!

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- За що ви любите Україну?

- За свободолюбство.

- Які куточки в Україні ви любите, які ваші місця сили?

- Обожнюю Карпати. От навіть не тоді, коли всі їдуть кататись на лижах - а літні гори, річки, струмочки. Це мене перезавантажує.

- Чи збираєтеся влітку на відпочинок?

- Я збираюсь влітку плідно попрацювати! А от на відпочинок – поїхати на декілька днів у Славське чи в Буковель.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Шоу-бизнес, Скрябин, Ivan NAVI, Україна, Співак, україномовні пісні.
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