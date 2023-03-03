Война — день 373: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, в россии все чаще звучат взрывы

Оперативно о главном 3 марта

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 373 дня. Армия оккупантов, несмотря на тяжелые потери, продолжает штурмовать украинские позиции на Донбассе. Между тем, в Европейской части россии происходят различного рода ЧП, которые оккупанты пытаются "свалить" на Украину. Так, истерика "до небес" поднялась в рф на фоне "диверсии" в Брянской области, отвественность за которую взял на себя "Русский добровольческий корпус". Помимо этого в Подмосковье, а именно в районе города Коломна, местные жители слышали сильный взрыв.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Спасатели продолжают разбор завалов и демонтаж опасных элементов на месте ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу прибывает с визитом в Вашингтон, где его примет президент США Джо Байден; лидеры обсудят помощь Украине, санкции против россии и вопросы безопасности, сообщили в Белом доме.

О происходившем 28 февраля читайте в материале: Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города

Информация за 1 марта доступна в сводке: Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам

С данными за 2 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 372: оккупанты обстреливают мирные города и устраивают провокации