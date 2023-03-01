Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном 1 марта
Российское вторжение в Украину продолжается 371 день. Оккупанты продолжают усиливать давление на Донбассе, особенно это касается Луганской области, где наиболее активные попытки прорыва наблюдаются возле Сватово и Кременной. Тяжелой ситуация остается и под Бахмутом, где россиянам удалось продвинуться к северу от города. На фоне этого у Запада начинают возникать опасения о том, что война в Украине затянется еще на пару лет. Однако не легче от этого становится и жителям россии, в которой накануне несколько городов оказались под ударами неопознанных беспилотников.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Оккупанты опять запустили по Украине партию дронов. Небольшие их группы зафиксированы в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а в Кременчуге были слышны взрывы.
С данными за 26 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 368: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, но получают отпор.
О происходившем 27 февраля читайте в материале: Война — день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине
Информация за 28 февраля доступна в сводке: Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города