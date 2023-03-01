Война — день 371: оккупанты штурмуют на востоке и бьют дронами по городам

Оперативно о главном 1 марта

Российское вторжение в Украину продолжается 371 день. Оккупанты продолжают усиливать давление на Донбассе, особенно это касается Луганской области, где наиболее активные попытки прорыва наблюдаются возле Сватово и Кременной. Тяжелой ситуация остается и под Бахмутом, где россиянам удалось продвинуться к северу от города. На фоне этого у Запада начинают возникать опасения о том, что война в Украине затянется еще на пару лет. Однако не легче от этого становится и жителям россии, в которой накануне несколько городов оказались под ударами неопознанных беспилотников.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты опять запустили по Украине партию дронов. Небольшие их группы зафиксированы в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а в Кременчуге были слышны взрывы.

С данными за 26 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 368: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, но получают отпор.

О происходившем 27 февраля читайте в материале: Война — день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине

Информация за 28 февраля доступна в сводке: Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города