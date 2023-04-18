Война — день 419: оккупанты давят на Донбассе и пытаются достичь воздушного превосходства

Оперативно о главном 18 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 419 дней. Оккупанты по-прежнему пытаются продавить украинскую оборону на востоке, а на юге усиливают обстрелы. Наиболее активные столкновения продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом фиксируется увеличение активности вражеской авиации, поскольку россияне пытаются достичь воздушного преимущества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Херсоне прозвучали взрывы, по данным местных телеграм-каналов речь идет о прилетах из временно оккупированных Олешек

00:00 В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых групп, в Сумской области зафиксированы воздушные цели, которые движутся в сторону Полтавщины и Харьковщины. Не исключено, что это БПЛА

С данными за 15 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 416: оккупанты обстреляли Славянск и продолжают давить на Донбассе

О том, что происходило 16 апреля, читайте в материале: Война — день 417: Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян

Узнать о главных событиях 17 апреля можно в публикации: Война — день 418: оккупанты пытаются прорваться на востоке и не прекращают обстрелы на юге