Украина может ответить очень жестко, парады в рф 9 мая отменяют не зря - интервью с Дмитрием Снегиревым

Последняя неделя апреля запомнилась массированной ракетной атакой, приведшей к трагедии в Умани и Днепре. А параллельно "неизвестные дроны кошмарили" москву, а также задавали жару оккупантам Крыму. Причем на полуострове отличились как морские беспилотники, так и воздушные.

О том, почему россия после полуторамесячного перерыва вновь нанесла массированный ракетный удар, а также о действии Украины в отместку за такие атаки, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Почему ракетный удар был именно сейчас

– В пятницу, 28 апреля, спустя сутки после ночного удара "Калибрами" Николаеву, россияне нанесли массированный удар крылатыми ракетами по Черкасской, Днепропетровской и Киевской областям. Больше всего пострадала Умань, где прилет в жилую многоэтажку унес жизни более 20 человек.

Но есть жертвы и в Днепре, есть пострадавшие на Киевщине. Чего рф добивается этими ракетными ударами?

– Такие удары наносятся на фоне сообщений о возможном скором контрнаступлении Украины. Обратите внимание на выбор целей. Россияне бьют уже не просто по объектам критической инфраструктуры (куда ракеты не долетают, благодаря работе нашей ПВО), но и – специально – по жилым домам. Специально же – ночью, когда эти дома полны народу. Это террористический элемент психологического давления. Не столько на военно-политическое руководство Украины (которое четко дало понять, что не пойдет на переговоры с путинской россией), сколько – на гражданское общество. В надежде посеять в украинцах страх, недоверие. рф откровенно исповедует террор против гражданского населения как элемент военной доктрины. Ради достижения своих политических целей.

– Почему обстрел произошел именно сейчас? О контрнаступлении говорят давно, дату его всё равно никто точно знать не будет. Есть ли связь, к примеру, с телефонным разговором между руководителями Украины и Китая, происшедшим 26 апреля? Или с тем, что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла 27 апреля резолюцию, в которой признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых на территорию россии?

– Разговор Зеленского с Си Цзиньпином тут точно ни при чем. Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Официальная позиция Китая – признание территориальной целостности и суверенитета Украины. Обстрел именно 28 апреля вполне может быть реакцией Кремля на решение ПАСЕ. путин известен своей мстительностью. А вымещать злобу сейчас может только на украинцах. Но такие решения принимаются еще и в зависимости от наличия соответствующих средств поражения. В первую очередь – крылатых ракет. И информация о передислокации носителей, о высокой вероятности нанесения ракетных ударов, появилась от нашего Генштаба еще за несколько дней до этой атаки.

Почему Запад помогает нам именно так

– Нет ли ощущения, что Запад всё еще недостаточно помогает обезопасить украинское небо?

– Напротив. Запад уже заявил об ускоренном характере военно-технической помощи Украине. Буквально за неделю до этого обстрела три страны сообщили, что передают нам зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа Patriot. Плюс – Германия передала вторую систему IRIS-Т. Показательно и количество крылатых ракет, сбитых во время обстрела 28 апреля украинской ПВО. Согласно официальным данным, из 23 ракет Х-101/Х-555 удалось сбить 21. Это очень высокий показатель, говорящий о том, что наша система ПВО не просто работает, но и делает это достаточно эффективно. Основной удар в этот раз был направлен по Киеву. Но все 11 крылатых ракет, а также два беспилотных летательных аппарата были уничтожены. Так что оккупанты точно не достигли своих целей. И Запад нам точно ощутимо помогает.

Представители США анонсировали проведение в Брюсселе заседания с союзниками по НАТО, где будут говорить об ускорении производства оружия и боеприпасов для Украины. Откровенный российский террор против гражданского населения имеет обратную реакцию. Запад усиливает и ускоряет предоставление Украине военно-технической помощи.

Не случайно на фоне этих ракетных обстрелов США впервые с момента распада СССР заявили о возобновлении программы по производству плутониевых сердечников. Четкий ответ на ядерный шантаж со стороны рф, а также на ее террор против мирного населения украинских городов.

– Можно ли ожидать, что, наконец, сдвинется с "мертвой точки" вопрос с предоставлением Украине западной авиации?

– Да, можно. Данный вопрос абсолютно не привязан к политической составляющей, как считают некоторые. Всё упирается исключительно в логистические и технологические моменты. Создание ремонтных баз, подготовка техников и летных составов займет очень много времени. Еще один сдерживающий фактор – аэродромы Украины в данный момент не приспособлены для тех же F-16. У этих самолетов очень чувствительные шасси. Для взлета и посадки им нужна абсолютно ровная поверхность. У нас же аэродромы – это бетонные плиты.

С учетом такой специфики, а также необходимости быстрого пополнения боевой авиации ВСУ и было принято решение передавать нам МиГ-29. С моей точки зрения, вопрос передачи нам американских F-16, шведских Gripen, французских Mirage – на повестке дня. Но не в обозримом будущем. Согласно стандартам НАТО, подготовка летных экипажей занимает два года. С учетом уровня мотивированности, класса, обучаемости наших ассов, данные сроки снизили до девяти месяцев. Но подготовку техников (а это порядка трех лет) так ускорить невозможно! Наши техники ориентированы на работу с советскими, российскими образцами самолетов. Это Су либо МиГ.

– Но нам нужны – как можно быстрее – более современные самолеты, имеющие более совершенные характеристики. Неужели нет выхода?

– Есть. Решается вопрос о привлечении иностранных добровольцев – как в виде авиационных техников, так и пилотов. Если здесь будет позитивное решение, то, предполагаю, не будет проблем и с передачей нам западных истребителей.

Удары на упреждение

– Как мы можем минимизировать риски ракетных ударов со стороны рф? Ведь сколько можно же просто отбиваться и подсчитывать жертвы и разрушения?

– Следует понимать, что даже ЗРК Patriot не дотянется до акватории Каспийского моря, откуда была последняя массированная ракетная атака. Дальность у этой системы поражения до 150 км. Вот если Великобритания решится передать нам крылатые ракеты с дальностью до 500 км – это даст возможность поражать базы сосредоточения авианесущих соединений рф. И, конечно, у нас остаются удары беспилотниками. Надеюсь, Укроборонпром начнет производить в промышленных масштабах тот же давно заявленный БПЛА с дальностью поражения до 1000 км.

Крайне важны превентивные удары по местам накопления ракет и их носителей. В первую очередь – по аэродромам. Это не даст возможность применять стратегическую авиацию, фактически отодвинет противника так далеко, что он не сможет доставать нас этой компонентой. Остается еще морская. Но и на нее, думаю, мы найдем управу. Те же морские дроны уже не раз показали свою эффективность.

– Какова вероятность, что мы совершим ту самую массированную атаку дронов, о которой в последнее время говорят всё громче?

– Довольно высокая. Сейчас идет фактически тестирование российской ПВО. Атаками и на оккупированный Крым, и на собственно территорию страны-агрессора. Только за последнюю неделю, и только на территории Московской области был обнаружен ряд неизвестных беспилотников. Один из которых, в отличие от предыдущих случаев, был оснащен взрывчатыми веществами. Это показательно. Мне кажется, что вскоре речь пойдет не об одиночных пусках БПЛА, а о так называемых роевых. С использованием нескольких десятков дронов. И, возможно, нескольких волн. Особо возрастает вероятность всего этого ближе к сакральной для россиян дате – 9 мая, либо непосредственно в этот день. Вовсе не случайно тот тут, то там в рф отменяют парады. Вполне возможно, что 9 мая станет Днем украинской воинской славы.