Союз США, Европы и россии: в чем подводные камни статьи суркова

Обе мировые войны россия была на стороне англосаксов, которых так любит ругать

Экс-советник российского президента, один из идеологов проекта "Новороссия", а в прошлом куратор украинского направления в кремле владислав сурков разродился статьей, в которой размечтался о победе рф в войне с Украиной и интеграции Великого Севера. Причем в общее социокультурное пространство, в этот "триединый северный геополитический кластер", по его мнению, войдут россия, США и Европа.

О чем говорит появление сурковской статьи именно сейчас, какие сигналы и кому подаются? Об этом опрошенные эксперты рассказали "Телеграфу".

Сигналы Западу и Востоку

Профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что не стоит воспринимать тезисы Суркова всерьез. Они, по мнению эксперта, абсолютно не соответствуют сложившимся геополитическим реалиям.

"Это не более чем домыслы неудачника, который уже не является приближенным к путину, провалил свою задачу по навязыванию Украине "Минских соглашений".

По словам политолога, сейчас всё более четко вырисовываются совершенно другие союзы.

Есть демократический мир (Запад, Украина и ряд других государств).

Есть так называемый Глобальный Юг (Индия, Латинская Америка, часть Азии), который занимает относительно нейтральную позицию в российско-украинской войне, не вводит против рф санкции.

И есть условная "ось зла" — Китай — рф — Северная Корея — Иран, которая подкрепляет свое партнерство доктринальными стратегическими документами.

В последние месяцы и недели между "осью изгоев" (к таковым не относится лишь Китай) активизировалось сотрудничество.

"Министр обороны рф шойгу побывал в Северной Корее, министр обороны Ирана, а также глава МИД Китая — в Москве. Лидер КНДР неделю колесил по россии. Скоро будет визит путина в Китай", — напоминает Максим Яли.

Политолог предполагает, что через суркова кремль пытается торговаться с Западом. Мол, если тот перестанет помогать Украине, оставив ее наедине с рф, тогда россия не будет полностью ложиться под Китай.

Не стоит исключать и то, считает Максим Яли, что статья связана с намеченным на октябрь визитом путина в Пекин. Чтобы поднять ставки.

"За последние полтора года Китай получил возможность покупать российские энергоносители (нефть, газ) с огромными скидками. При этом отказывает в предоставлении рф вооружений, не помогает (по крайней мере, явно) обходить санкции, не дает такой финансовой помощи, как хочет москва", — поясняет эксперт.

Так что это может быть именно сигнал Пекину, считает он. Устами человека, который как бы уже не при делах, не при должности. Но остается представителем российского истеблишмента. Мол, такие варианты тоже возможны, а потому КНР должна не требовать новых скидок от рф, а больше помогать ей в войне против Украины.

Повторение западных тезисов и забрасывание удочек

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий размышляет так:

"Сложно сказать, почему статья появилась именно сейчас. Возможно, связано с недавним днем рождения суркова (21 сентября ему исполнилось 59 лет). Плюс — в рф начинают потихоньку готовиться к президентским выборам марта 2024 года. Возможно, так сурков напоминает о себе. Хотел бы вновь — в штаб путина или еще куда. Он ведь уже политический пенсионер. Ему бы — пристроится хоть куда".

При этом, отмечает эксперт, ничего оригинального сурков не изложил. И писал явно не для народных масс, которые не поймут его тезисы.

"В статье есть довольно очевидные (хотя для Украины не особо приятные) моменты. Которые часто рассматриваются западными аналитиками. И многие непонятные для нас вещи, связанные с недостаточной, как нам кажется, помощью со стороны зарубежных партнеров в этой войне, с явным ее затягиванием, с продолжающимися попытками сохранить путину лицо, не допустить развала рф, связаны с тем, что на Западе россию многие продолжают рассматривать как европейскую цивилизацию. И она, на самом деле, европоцентрична. А попытки привязать ее к Китаю (цивилизационно, геополитически, образом жизни) — искусственны", — поясняет Алексей Голобуцкий.

Концепция, по словам эксперта, следующая — эта война в итоге должна в лучшем для Запада варианте сделать россию его союзником против Китая в будущем. Или нейтрализовать ее, чтобы как союзник уже Китая против Запада она не представляла серьезной угрозы.

"И когда в Украине видят позитивным исходом распад рф, на Западе этого не просто не хотят, но и боятся. И открыто дают это понять, — подчеркивает Алексей Голобуцкий. — Так что сурков повторяет подобные тезисы, просто более удобоваримо для российской элиты. Мол, наше будущее — с Европой, со США".

Но сурков ничего не решает, напоминает эксперт. Он ведь уже даже не официальный идеолог. Более того, весной 2022 года появились слухи о том, что суркова посадили. Правда, не подтвердившиеся. Так что данная статья с его стороны выглядит попыткой "застолбить" тему российско-европейско-американского союза в будущем. Тему, которая может быть востребована через какое-то время, уверен Алексей Голобуцкий.

"Интересы Китая и россии никогда особо не совпадали. Кроме советских времен, когда ставка делалась на противостояние с Западом. И периода позднего путина, когда делается та же ставка. Но рано или поздно Китай становится врагом россии. Давайте вспомним, как в 50-е годы прошлого века были дружны КНР и СССР. И как в итоге разругались до того, что в 1969-м дело чуть не дошло до открытой войны. Так что все слова Пекина и москвы о "дружбе навек" могут очень быстро разбиться о серьезный конфликт", — прогнозирует эксперт.

Концепция о том, что главный европеец в россии — государь, идет еще с царских времен, отмечает Алексей Голобуцкий. И даже путин в начале своего срока пытался себя представить именно как прогрессивный правитель с европейскими взглядами. И на фоне тех же кадырова и пригожина он выглядит более адекватным, несмотря на все свои преступления.

"По крайней мере, так мыслят на Западе. Или на определенной его части, — уточняет эксперт. — Напомню, что обе мировые войны россия была на стороне англосаксов, которых так любит ругать".

Собеседник "Телеграфа" констатирует: похоже, пенсионер сурков просто пытается обратить на себя внимание, забрасывая удочки в кремль.

"Но путин, как мне кажется, уже не в том состоянии, чтобы мыслить стратегически", — заключает Алексей Голобуцкий.