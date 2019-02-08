Итоги 7 февраля: курс в ЕС и НАТО, наблюдатели, Сичеславская область

Новости Украины: Рада изменила Конституцию курсом на Европу, переименовала Днепропетровскую область и собирается Кировоградскую. Порошенко зарегистрирован в ЦИК и несогласие Украины с Волкером.

Историческое изменение Конституции

7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ.

В НАТО признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркивают необходимость продолжать реформы.

Декоммунизация Днепропетровской области

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Ранее сообщалось, Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Несовпадение позиции Украины и Волкера

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер повторно прокомментировал вопросы присутствия на выборах президента Украины наблюдателей из России в составе миссии наблюдения ОБСЕ.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Порошенко зарегистрирован в ЦИК

Действующего президента Украины Петра Порошенко зарегистрировали в ЦИК в качестве кандидата в президенты на следующие выборы.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Пять кандидатов в президенты подписали меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.