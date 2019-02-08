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Итоги 7 февраля: курс в ЕС и НАТО, наблюдатели, Сичеславская область

Итоги 7 февраля: курс в ЕС и НАТО, наблюдатели, Сичеславская область
07:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Рада изменила Конституцию курсом на Европу, переименовала Днепропетровскую область и собирается Кировоградскую. Порошенко зарегистрирован в ЦИК и несогласие Украины с Волкером.

Историческое изменение Конституции

7 февраля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированного Президентом. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ.

В НАТО признают стремление Украины к членству в Альянсе и подчеркивают необходимость продолжать реформы.

Декоммунизация Днепропетровской области

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Луценко перепутала в Раде законопроекты и из-за этого публично выругалась

Ранее сообщалось, Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Несовпадение позиции Украины и Волкера

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

Определен состав наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Украине

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине.

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских.

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер повторно прокомментировал вопросы присутствия на выборах президента Украины наблюдателей из России в составе миссии наблюдения ОБСЕ.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Порошенко зарегистрирован в ЦИК

Действующего президента Украины Петра Порошенко зарегистрировали в ЦИК в качестве кандидата в президенты на следующие выборы.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Пять кандидатов в президенты подписали меморандум о честных выборах для совместного противодействия фальсификации выборов.

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Украина, ЦИК, Выборы в Украине, Курт Волкер, Выборы 2019.
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