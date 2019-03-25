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Понедельник, 25.03.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
17:02 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 18 по 24 марта 2019 года.

На прошлой неделе украинцев больше всего интересовали такие новости: футбольный матч сборной Украины против Португалии, день рождения Себастьяна Баха, День счастья. уход Назарбаева с поста президента Казахстана и многие другие.

Также, мы добавили топ-запросы недели по таким категориям, как: Персона, Фильм, Сериал, ТВ-шоу.

Запрос "Португалия Украина"(более 220 тыс. поисков)

22 марта сборная Украины провела свой первый матч отбора на чемпионат Европы-2020.

Запрос "Иоганн Себастьян Бах" (более 200 тыс. поисков)

21 марта Google отметил дудлом день рождения Иоганна Себастьяна Баха.

Запрос "День счастья" (более 55 тыс. поисков)

Начиная с 2013 года 20 марта по инициативе ООН отмечается Международный день счастья.

Запрос "Назарбаев" (более 50 тыс. поисков)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.

Запрос "22 марта праздник" (более 50 тыс. поисков)

22 марта православная церковь отмечала день Сорока святых.

Запрос "Похороны Началовой" (более 50 тыс. поисков)

16 марта в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. 21 марта ее похоронили.

Запрос "Привітання з днем ангела" (более 50 тыс. поисков)

Украинские православные 23 марта отмечали день памяти мученицы Галины Коринфской.

Запрос "Холостяк-9 выпуск 3" (более 50 тыс. поисков)

В пятницу, 22 марта, вышел третий выпуск шоу "Холостяк-9".

Запрос "Ліна Костенко" (более 20 тыс. поисков)

Во вторник, 19 марта, свой 89 день рождения отпраздновала великая украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Васильевна Костенко.

Запрос "Дмитрий Комаров" (более 20 тыс. поисков)

20 марта на видеохостинге YouTube появилось видео, как за Комаровым и его коллегой бегут трое неизвестных с огнестрельным оружием.

Запрос "Бельгия Россия" (более 20 тыс. поисков)

Сборная Бельгии одолела сборную России в 1-м туре отбора на Евро-2020.

Запрос "Металлист 1925" (более 10 тыс. поисков)

В центральном матче 19-го тура Первой лиги Украины Металлист 1925 на своем поле принимал Днепр-1.

Запрос "Бойко" (более 10 тыс. поисков)

Кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве провели встречу с премьером РФ и главой "Газпрома".

Запрос "Весеннее равноденствие" (более 10 тыс. поисков)

День весеннего равноденствия в 2019 году наступил 20 марта в 23:58.

Запрос "Нурсултан" (более 10 тыс. поисков)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.

Запрос "Однажды в Голливуде" (более 5 тыс. писков)

В Сети появился трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Запрос "Время и Стекло" (более 5 тыс. поисков)

Группа "Время и Стекло" представила клип на свою первую украиноязычную песню – "Дим".

Запрос "Коболев" (более 5 тыс. поисков)

Появились детали нового контракта главы Нафтогаза Андрея Коболева.

Запрос "Авария на Дорогожичах" (более 5 тыс. поисков)

21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи.

Запрос "Мастер Шеф профессионалы 4 выпуск" (более 2 тыс. поисков)

В субботу, 23 марта, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Запрос "Viking Sky" (более 2 тыс. поисков)

У берегов Норвегии в ветреных условиях дрейфовал пассажирский круизный лайнер Viking Sky из-за отказа двигателя.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Иоганн Себастьян Бах

2. Юлия Началова

3. Нурсултан Назарбаев

4. Владимир Зеленский

5. Ліна Костенко

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Капитан Марвел

2. Аквамен

3. Однажды в Голливуде

4. Шазам!

5. Королевский корги

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Сердце матери

2. Слуга народа 3 сезон

3. Кріпосна

4. ИП Пирогова

5. Ранняя пташка

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

1. Холостяк 2019

2. МастерШеф.Профессионалы

3. Голос країни 2019

4. Дизель шоу

5. Дом 2

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