Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)

На прошлой неделе украинцев больше всего интересовали такие новости: футбольный матч сборной Украины против Португалии, день рождения Себастьяна Баха, День счастья. уход Назарбаева с поста президента Казахстана и многие другие.
Также, мы добавили топ-запросы недели по таким категориям, как: Персона, Фильм, Сериал, ТВ-шоу.
Запрос "Португалия Украина"(более 220 тыс. поисков)
22 марта сборная Украины провела свой первый матч отбора на чемпионат Европы-2020.
Запрос "Иоганн Себастьян Бах" (более 200 тыс. поисков)
21 марта Google отметил дудлом день рождения Иоганна Себастьяна Баха.
Запрос "День счастья" (более 55 тыс. поисков)
Начиная с 2013 года 20 марта по инициативе ООН отмечается Международный день счастья.
Запрос "Назарбаев" (более 50 тыс. поисков)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
Запрос "22 марта праздник" (более 50 тыс. поисков)
22 марта православная церковь отмечала день Сорока святых.
Запрос "Похороны Началовой" (более 50 тыс. поисков)
16 марта в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. 21 марта ее похоронили.
Запрос "Привітання з днем ангела" (более 50 тыс. поисков)
Украинские православные 23 марта отмечали день памяти мученицы Галины Коринфской.
Запрос "Холостяк-9 выпуск 3" (более 50 тыс. поисков)
В пятницу, 22 марта, вышел третий выпуск шоу "Холостяк-9".
Запрос "Ліна Костенко" (более 20 тыс. поисков)
Во вторник, 19 марта, свой 89 день рождения отпраздновала великая украинская писательница, поэтесса-шестидесятница Лина Васильевна Костенко.
Запрос "Дмитрий Комаров" (более 20 тыс. поисков)
20 марта на видеохостинге YouTube появилось видео, как за Комаровым и его коллегой бегут трое неизвестных с огнестрельным оружием.
Запрос "Бельгия Россия" (более 20 тыс. поисков)
Сборная Бельгии одолела сборную России в 1-м туре отбора на Евро-2020.
Запрос "Металлист 1925" (более 10 тыс. поисков)
В центральном матче 19-го тура Первой лиги Украины Металлист 1925 на своем поле принимал Днепр-1.
Запрос "Бойко" (более 10 тыс. поисков)
Кандидат в президенты Юрий Бойко и Виктор Медведчук в Москве провели встречу с премьером РФ и главой "Газпрома".
Запрос "Весеннее равноденствие" (более 10 тыс. поисков)
День весеннего равноденствия в 2019 году наступил 20 марта в 23:58.
Запрос "Нурсултан" (более 10 тыс. поисков)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Запрос "Однажды в Голливуде" (более 5 тыс. писков)
В Сети появился трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"
Запрос "Время и Стекло" (более 5 тыс. поисков)
Группа "Время и Стекло" представила клип на свою первую украиноязычную песню – "Дим".
Запрос "Коболев" (более 5 тыс. поисков)
Появились детали нового контракта главы Нафтогаза Андрея Коболева.
Запрос "Авария на Дорогожичах" (более 5 тыс. поисков)
21 марта в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи.
Запрос "Мастер Шеф профессионалы 4 выпуск" (более 2 тыс. поисков)
В субботу, 23 марта, вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".
Запрос "Viking Sky" (более 2 тыс. поисков)
У берегов Норвегии в ветреных условиях дрейфовал пассажирский круизный лайнер Viking Sky из-за отказа двигателя.
ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ
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3. Нурсултан Назарбаев
4. Владимир Зеленский
5. Ліна Костенко
ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ
1. Капитан Марвел
2. Аквамен
3. Однажды в Голливуде
4. Шазам!
5. Королевский корги
ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ
1. Сердце матери
2. Слуга народа 3 сезон
3. Кріпосна
4. ИП Пирогова
5. Ранняя пташка
ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ
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2. МастерШеф.Профессионалы
3. Голос країни 2019
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