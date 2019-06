Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану

В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Как сообщается на сайте парламента, документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совет судей заявил о давлении с администрации Зеленского - в АП сделали ответное заявление.

Члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-служба Совета судей, об этом заявил председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук.

”Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей о том, что из Администрации президента председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение членам, делегированным от этих судов в Совет судей, сорвать проведение заседания Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как непредвзятого арбитра в социальных, политических, экономических спорах”, - отметил Ткачук.

У Владимира Зеленского ответили, что обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе.

Заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.

"Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой. Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапка объявил о коренной ревизии результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко", - говорится в заявлении администрации президента Владимира Зеленского.

В Грузии оппозиция выдвинула три основные требования к власти.

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента, которая начнется в 19:00 по местному времени.

Протестующие требуют выполнения трех основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

В свою очередь МВД Грузии вызвало лидеров оппозиции на допрос.

Вскоре грузинская полиция и спецназ газом и резиновыми пулями разогнали митинг. От их действий пострадали более 30 журналистов.

На утро 22 июня протестующие в Тбилиси продолжают протесты, но их численность снизилась.

Напомним, Владимир Путин с 8-го июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

Трамп заявил, что не решился ударить по Ирану и обьяснил почему.

США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....

