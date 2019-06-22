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Суббота, 22.06.2019
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
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Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану

Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
08:04 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Законопроект о "кнопкодавстве". Заявление Совета судей Украины. В Грузии оппозиция выдвинула требования к власти. Трамп отказался от удара по Ирану.

В Раду внесен законопроект об ответственности за "кнопкодавство".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.

Как сообщается на сайте парламента, документ №10394 авторства Зеленского зарегистрирован в Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

В свою очередь представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совет судей заявил о давлении с администрации Зеленского - в АП сделали ответное заявление.

Члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского. 

Как сообщила пресс-служба Совета судей, об этом заявил председатель Совета судей Украины, судья Верховного суда Олег Ткачук.

”Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей о том, что из Администрации президента председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение членам, делегированным от этих судов в Совет судей, сорвать проведение заседания Совета судей. Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как непредвзятого арбитра в социальных, политических, экономических спорах”, - отметил Ткачук.

У Владимира Зеленского ответили, что обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе.

Заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.

"Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой. Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапка объявил о коренной ревизии результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко", - говорится в заявлении администрации президента Владимира Зеленского.

В Грузии оппозиция выдвинула три основные требования к власти.

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента, которая начнется в 19:00 по местному времени.

Протестующие требуют выполнения трех основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

В свою очередь МВД Грузии вызвало лидеров оппозиции на допрос.

Вскоре грузинская полиция и спецназ газом и резиновыми пулями разогнали митинг. От их действий пострадали более 30 журналистов.

На утро 22 июня протестующие в Тбилиси продолжают протесты, но их численность снизилась.

Напомним, Владимир Путин с 8-го июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

Трамп заявил, что не решился ударить по Ирану и обьяснил почему.

США отменили удар по Ирану за 10 минут до запланированного времени, сообщил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп. 

"За 10 минут до удара я остановил его, это несоразмерно уничтожению беспилотника", - написал американский президент.

Трамп не хочет войны и готов к диалогу с Ираном

 

"Прошлой ночью мы были готовы отомстить ударами по трем разным точкам. Когда я спросил, сколько человек погибнет, - 150 человек, сэр, ответил генерал", - отметил Трамп.

Президент также сообщил, что США готовили удары по трем целям в Иране.

Кроме того, США предприняли первые шаги в поддержку своей жесткой критики Ирана, введя новые санкции в отношении 13-ти физических и 12-ти юрлиц, связанных с ракетной программой Тегерана и его посредниками на Ближнем Востоке.

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Верховная Рада, США, Оппозиция, Иран, Грузия, Протесты, Дональд Трамп, Кнопкодавство, Совет судей Украины, Владимир Зеленский.
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