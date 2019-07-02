Итоги 1 июля: нововведения в экономике, начало "Sea Breeze", обстрел санитарного автомобиля ООС, Зеленский в Канаде, предвыборный саммит в ЕС, протесты в Гонконге, теракт в Кабуле

Новости Украины: Итоги 1 июля: с начала месяца в украинской экономике произошел ряд нововведений, в Одесской области начались военные учения "Sea Breeze-2019", из-за обстрела санитарного автомобиля ЗСУ в зоне ООС погибли двое военных, Зеленский отбыл с визитом в Канаду, предвыборный саммит в ЕС приостановил работу до вторника, в Гонконге происходят массовые протесты, в Кабуле теракт забрал жизни свыше 30 человек.

С начала июля в украинской экономике произошел ряд нововведений.

Так, с 1 июля в Украине выросли прожиточный минимум и соцвыплаты. Прожиточный минимум вырос с 1853 грн до 1936 грн. Соответственно все социальные выплаты, привязанные к нему также возрасли.

С 1 июля 2019 года в Украине прекращено действие формулы "Роттердам+". Это связано с переходом к новому рынку электроэнергии.

Кроме того, с начала июля в Украине заработала новая система налогообложения посылок из-за границы. Теперь посылки из-за границы стоимостью от € 100 от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости).

В Украине стартовали Международные учения "Sea Breeze-2019".

"Sea Breeze" - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступает и США.

1 июля в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях и поднятие национальных флагов стран-участниц "Sea Breeze-2019".

В этом году учения будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой. Они будут проводиться в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Участниками "Sea Breeze-2019" стали 19 стран (США, Великобритании, Румынии, Молдовы, Грузии и др.) и более 3 тысяч военных. Привлечены 32 корабля, 30 самолетов.

На Донбассе погибли двое украинских военных вследствие обстрела боевиками санитарного автомобиля ООС.

Российские оккупационные войска с помощью ПТУР атаковали санитарный автомобиль с военными медиками ООС вблизи Водяного, вследствие чего погибли двое украинских военных. Вследствие обстрела погибли старший матрос Сергей Майборода и боевой медик сержант Ирина Шевченко.

Командование ООС подчеркнуло, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел санитарного автомобиля в районе Водяного является "позорной и подлой попыткой" сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе.

Владимир Зеленский отбыл с визитом в Канаду.

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля.

Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в самом большом городе Канады, столице провинции Онтарио – Торонто.

Во время визита Президент Украины проведет встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Владимир Зеленский планирует встретится с украинской общиной Канады.

Саммит по вопросам выбора нового руководства ЕС не смог прийти к компромиссу.

Лидеры ЕС не смогли договориться по кандидатурам на должности руководителей топ-институтов Евросоюза и начнут новый раунд переговоров во вторник утром.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Пребен Ааманн.

"Президент Европейского совета Дональд Туск приостановил встречу и соберет Европейский совет завтра в 11:00", - написал Ааман в Twitter.

Как известно, лидеры стран ЕС 30 июня встретились в Брюсселе, чтобы определиться с кандидатами на должности президентов Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета и главы дипломатии ЕС.

Встреча продолжалась до полуночи, но никаких договоренностей не было достигнуто. В течение ночи также происходили двусторонние встречи. Саммит возобновил роботу в понедельник утром.

Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Франс Тиммерманс.

Гонконг охватили многотысячные протесты.

Утром 1 июля в Гонконге, где начались торжества по случаю 22-й годовщины перехода под юрисдикцию Китая, полиция вступила в столкновение с демонстрантами, пытавшимися занять улицы в правительственном квартале.

К вечеру участники акций протеста вошли в зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг. Вскоре полиция начала разгон протестующих и освободила парламент.

Сотрудники полиции Гонконга установили контроль над зданием местного законодательного собрания, которое ранее заняли участники протестов, сообщает британское телевидение. Стражи порядка вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту, в том числе нарисовав граффити. По информации журналиста агентства Associated Press Рафа Уобера с места событий, правительственное здание "значительно" повреждено.

Теракт в Кабуле забрал жизни более 30 человек.

34 человека стали жертвами теракта в Кабуле, сообщает издающееся в ОАЭ СМИ The National со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее телеканал "Аль-Джазира", со ссылкой на данные полиции, сообщил о не менее 10 жертвах взрыва. Также более 100 человек получили ранения, включая 26 детей, женщин и игроков национальной футбольной сборной.

По данным МВД страны, взрыв прогремел у здания Минобороны Афганистана в 8:55 по местному времени. Ответственность за нападение взяло на себя экстремистское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).