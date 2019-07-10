Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии

Новости Украины: Реакция на заявление президента о переговорах с РФ. Обыски в ФГИ. Российские санкции против Грузии. Новые указы Зеленского.

Зеленский предложил провести переговоры с РФ главами стран-подписантов Будапештского меморандума: реакция

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры в Минске с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook в понедельник.

Сегодня на это обращение отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", — сказал министр.

Павел Климкин в свою очередь выразил мнение, что именно за таким форматом будущее.

"Журналисты задаются вопросом: это вообще приемлемо и правильно - делать такие предложения через видео? На самом деле, почему бы и нет? Политика меняется… К тому же, я не знаю, в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой - на внутреннего пользователя", - написал Климкин

Позже на заявление Зеленского ответили и в Соединенном Королевстве.

"Мы приветствуем готовность Президента Зеленского добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины и призываем Россию конструктивно взаимодействовать. Мы продолжаем поддерживать Минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата", - заявили в МИД Великобритании.

НАБУ и СБУ нагрянули в ФГИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины (CБУ) осуществили обыски в помещении Фонда госимущества (ФГИ) Украины в Киеве.

Все детали происшествия в агентстве пообещали раскрыть позже.

Тем временем, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

Россия планирует ввести санкции против Грузии

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в документе.

Речь идет, прежде всего, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, составив за прошлый год $641 млн.

Комментируя это решение вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что "благодаря России" Украина и Грузия стали странами - инвалидами без своих территорий, а также потребовал извинений перед Москвой.

Новые указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 22 районных государственных администраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Помимо этого президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами данного набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Также Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика и назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Отметим также, что Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен.

Как стало известно позже, руководители четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - были уволены.

Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.