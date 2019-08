Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД

Зеленский в Ивано-Франковской области

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового главу областной государственной администрации – Дениса Шмыгаля

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры. Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей", - сказал Президент.

Во время поездки в Ивано-Франковскую область Зеленский призвал народных депутатов, которые победили на внеочередных выборах в парламент по мажоритарным округам, помогать со средствами для строительства автодорог, и обратился к местным чиновникам с просьбой ежедневно уделять внимание проблемам развития региона.

Также Зеленский пообещал, что после 14 августа начнется восстановление разрушенного наводнениями моста через реку Чечва в Калушском районе, который соединяет деревни Долгое-Калушское и Пийло.

Отставка Богдана

Позавчера, 1 августа, в СМИ начали распространяться слухи, будто глава Офиса Президента Андрей Богдан подал заявление об отставке.

Во время рабочего визита в Ивано-Франковск, Владимир Зеленский прокомментировал эти слухи.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

Дело ОАСК

В Генеральную прокуратуру Украины на допрос и вручения подозрения вызвали четырех судей Окружного административного суда Киева.

"Судьи ОАСК П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручение подозрения и допроса) на 2 августа 2019 на 14.00", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Как отметил руководитель пресс-службы Андрей Лысенко, первый из четырех судей ОАСК, которых вызвали в ГПУ, уже получил подозрение, это председатель ОАСК Вовк.

В то же время, как заявил адвокат судьи Михаил Ильяшов, в подозрении, объявленному Павлу Вовку, нет речи о совершении тяжкого преступления, а вопрос о мере пресечения пока не стоит.

Крах ДРСМД

Действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Россией истек 2 августа после того, как обе стороны официально из него вышли.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вина за это полностью лежит на России.

"2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Россия несет полную ответственность за это", - написал Помпео.

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 2, 2019