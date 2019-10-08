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Вторник, 08.10.2019
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
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Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября

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Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
07:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава МИД Латвии в Украине. Арест Пашинского. Штайнмайер и его "формула". США уходят из Сирии. Преемник Могерини поддержал санкции против РФ. Феррер победил на ATP Legends Cup. 10th Wizz Air Kyiv City Marathon. Золото Терлюги. Победители Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019

Глава МИД Латвии запланировал официальный визит в Украину где проведет встречи с официальными представителями.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс осуществил запланированный визит в Украину в ходе которого встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикером Дмитрием Разумковым а также министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Суд взял под стражу на два месяца без права залога экс-нардепа Пашинского

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва Сергею Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Адвокат Пашинского Андрей Федур утверждает, что безальтернативный арест его подзащитного связан с планируемым физическим уничтожением в Лукьяновском следственном изоляторе.

В свою очередь экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что следующим будет Порошенко

Штайнмайер объяснил суть своей "формулы"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поясняет, что так называемая "формула Штайнмайера" заключается в попытках разделить крупные шаги, которые стороны переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Войска США уходят из Сирии

 

Подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, - территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

Преемник Могерини Боррелль выступает в поддержку санкций к РФ.

 

Выдвинутый на должность Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности министр иностранных дел Испании Жозеп Боррелль высказывается в поддержку санкций против РФ из-за ее агрессии к Украине и декларирует намерение поддерживать демократию и территориальную целостность Украины.

Феррер с первой попытки выиграл ветеранский турнир.

Испанец Давид Феррер стал победителем ветеранского турнира ATP Legends Cup. По пути к трофею он не проиграл ни одной партии. В решающем матче 37-летний теннисист оказался сильнее 39-летнего соотечественника Хуан-Карлоса Ферреро.

В Киеве 5-6 октября прошел юбилейный 10-ый международный 10th Wizz Air Kyiv City Marathon

Впервые в истории Киевского марафона он проходил в два дня и на двух локациях: часть стартов проходила на территории ВДНГ, а часть бегунов стартовала с Софийской площади. Во время события было установлено четыре рекорда Украины.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.

 

На 6-м этапе Премьер Лиги WKF, который 4-6 октября прошел в Москве, лидер мирового рейтинга в категории -55 кг Анжелика Терлюга выиграла золото.

Опубликован новый трейлер мультфильма "Plаymobil" с участием Dzidzio

 

В сети появился обновленный дублированный трейлер "Plаymobil: фильма", одного из героев которого озвучил певец Dzidzio.

Вскоре известный британский рок-музыкант Элтон Джон выпустит автобиографическую книгу.

Чтобы разогреть еще больший интерес у поклонников, отрывки из его мемуаров частями появляются в сети. Так, очередными освещенными подробностями оказалась детальная встреча рок-музыканта с членами королевской семьи.

Объявлены победители Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019

Ежегодный кинофестиваль проходил с 26 сентября по 6 октября на более чем 400 локациях на 6 континентах.

Скандал между женой принца Гарри и ее отцом Томасом лишь обостряется.

Сейчас супруги подали в суд на таблоид, который опубликовал личное письмо, которое герцогиня Сассекская написала скандальному родственнику.

Поп-певица Майли Сайрус подтвердила свой роман с 22-летним австралийским артистом Коди Симпсоном, который когда-то встречался с Джиджи Хадид.

Майли Сайрус после расставания с Лиамом Хемсвортом начала встречаться с блогеркой Кэйтлин Картер. Впоследствии девушки решили разорвать отношения и остаться друзьями. Теперь известно, что певица закрутила новый роман с 22-летним Коди Симпсоном.

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Сирия, Элтон Джон, США, Сергей Пашинский, Майли Сайрус, Давид Феррер, Андрей Портнов, Вадим Пристайко, Алексей Гончарук, Франк Вальтер Штайнмайер, Эдгар Ринкевичс, Формула Штайнмайера, Анжелика Терлюга, Жозеп Боррелль.
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