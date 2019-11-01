Столтенберг в Киеве, импичмент Трампа и другие главные новости Украины и мира 31 октября

Новости Украины:Генсек НАТО выступил в Раде. Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа.

Генсек НАТО встретился с Зеленским и выступил в Раде

В четверг, 31 октября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Верховной Раде.

Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает Украину и призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на Донбассе. По его словам, Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма (Видео выступления).

До этого Столтенберг провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время нее украинский президент заявил, что эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО и украинская власть стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

Также, в НАТО очертили перспективы членства для Украины.

Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая демократами, большинством голосов утвердил резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на утверждение резолюции о переходе к публичной фазе процесса импичмента в палате представителей.

"Это величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в Твиттере сразу после окончания голосования.

Венгрия в последний момент сняла вето с заявления Украина-НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

"В конце концов, наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

Рада переходит на е-регистрацию депутатов

С 1 ноября вступает в силу закон о прекращении возмещения народным депутатам расходов в случае пропуска заседаний без уважительных причин, который предусматривает переход на электронную систему регистрации в зале заседаний путем нажатия кнопки "за".

Парламент одобрил криминализацию незаконного обогащения

Предлагается установить ответственность за незаконное обогащение в случае, если приобретённые чиновником активы более чем на 6,5 млн грн превышают его законные доходы.

Механизм так называемой гражданской конфискации предлагается применять, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн.

Украинский Чернобыль попал в топ-50 самых интересных туристических мест мира

В Великобритании провели опрос "Мечты о путешествиях" согласно которому больше всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, покататься на Восточном экспрессе и проехаться на автомобиле по известной американской трассе №66.

Кроме того, экскурсия в Чернобыль заняла 43 строчку рейтинга, а последнюю 50 строчку заняла рыбалка на Аляске.

Ломаченко станет почетным послом Олимпиады в Токио

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA, а также "франчайзинговый" чемпион мира WBC в этом же весе украинец Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпийских игр-2020.

Украинский боксер вошел в группу бойцов, которые помогут Международному олимпийскому комитету (МОК) в организации квалификационного турнира и непосредственно Игр в Токио.

Тайсон Фьюри удачно дебютировал в WWE

31 октября состоялось яркое событие в мире боевых искусств – шоу WWE в Саудовской Аравии.

Британский боксер Тайсон Фьюри, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, провел свой первый поединок по правилам рестлинга в WWE.

Определилась вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти вышла в полуфинал Итогового теннисного турнира WTA. Австралийка в заключительном матче группового раунда в двух сетах победила Петру Квитову.

Барти стала второй полуфиналисткой турнира после украинкой теннисистки Элины Свитолиной, которая вчера гарантировала себе первое место в Красной группе после победы над Симоной Халеп.

Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)

В поединке 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо добыло тяжелую победу над донецким Шахтером в экстра тайме (2:1).

Опубликован первый трейлер фильма "Ведьмак" и рассекречена дата премьеры (Видео)

Долгожданный трейлер будущей взрывной премьеры "Ведьмак" появился в сети 31 октября, как и обещали создатели многоэпизодной ленты.

О съемках сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам популярной компьютерной игры стало известно в декабре 2018 года. Уже тогда его назвали одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О правдивости этого факта ярко может свидетельствовать официальный трейлер, который появился на ютуб-канале Netflix сегодня, 31 октября, и меньше, чем за час, собрал почти 500 тысяч просмотров.

Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категории

Еще задолго до выхода на большой экран "Джокер" стал одной из самых обсуждаемых и ожидаемых кинокартин 2019 года.

Сюжет, актерский состав, съемка – все это способствовало тому, чтобы он стал самым кассовым фильмом в определенных категориях и был выдвинут на самую престижную кинопремию – Оскар.

В Лондоне вручили премию "Женщина года" 2019 (Фото)

В лондонском отеле Claridge’s состоялась церемония вручения наград "Женщина года" 2019 по версии Harper's Bazaar.

На красной дорожке появились Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Алекса Чанг, Летишиа Райт, Рут Уилсон и другие звезды.

Бывшая жена и муза режиссера Тима Бертона, актриса Хелена Бонем Картер (сериал "Корона", "Чарли и шоколадная фабрика", "Бойцовский клуб") получила звание "Британской иконы".

Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства

Колумбийская художница Дорис Сальседо стала лауреатом самой крупной на сегодняшний день премии в области современного искусства Nomura Art Award 2019. Этой весной ее учредила японская брокерская компания Nomura Holdings, выделив для призового фонда $1 млн.