Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева

Новый глава Харьковской ОГА назвал три приоритета своей деятельности .

Президент также заявил, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

Зеленский пообещал в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате на предприятиях, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета и договорились активизировать переговоры по соглашению о ЗСТ Украина-Турция.

Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал действующие власти к экстренным действиям , чтобы убедить правительство Германии отказаться от идеи о выводе "Северного потока-2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных.

Центральный защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий официально заявил, что завершает свои выступления в национальной сборной Украины.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко возьмет с собой на матч Лиги Европы против Копенгагена 21 футболиста .

Динамо отправилось в Данию на матч Лиги Европы

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В Киеве Динамо U-19 не оставило шансов сверстникам из Греции.

Футболисты киевского "Динамо" (возраст игроков - до 19-ти лет) обыграли в столице Украины сверстников из греческого клуба ПАОК из города Салоники (3:0) в первом матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

А вот Донецкий Шахтер U-19 проиграл одногодкам их загребского Динамо в поединке четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.