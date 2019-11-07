Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева

Президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера главой Харьковской областной государственной администрации вместо Юлии Светличной.
Новый глава Харьковской ОГА назвал три приоритета своей деятельности.
Зеленский обещает закрыть долги "Укроборонпрома" по зарплате
Зеленский пообещал в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате на предприятиях, входящих в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Президент также заявил, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.
Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
Зеленский и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Стратегического совета и договорились активизировать переговоры по соглашению о ЗСТ Украина-Турция.
Климкин прокомментировал информацию о выводе из-под законодательства ЕС Nord Stream 2.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал действующие власти к экстренным действиям, чтобы убедить правительство Германии отказаться от идеи о выводе "Северного потока-2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.
На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных.
Четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения на востоке Украины.
Бывший защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий попрощался с национальной сборной Украины.
Центральный защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий официально заявил, что завершает свои выступления в национальной сборной Украины.
Динамо отправилось в Данию на матч Лиги Европы
Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко возьмет с собой на матч Лиги Европы против Копенгагена 21 футболиста.
В Киеве Динамо U-19 не оставило шансов сверстникам из Греции.
Футболисты киевского "Динамо" (возраст игроков - до 19-ти лет) обыграли в столице Украины сверстников из греческого клуба ПАОК из города Салоники (3:0) в первом матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.
А вот Донецкий Шахтер U-19 проиграл одногодкам их загребского Динамо в поединке четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.
Шахтер вырвал ничью в Загребе
В Загребе на стадионе "Максимир" завершился матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 в квартете С Динамо Загреб - Шахтер. Итоговый счет 3:3.
Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное климатическое положение
Ученые со всего мира подписались под статьей, которая констатирует "климатическую катастрофу" на основе данных об изменении климата, собранных за 40 лет исследований.
Miss Top of the world plus size 2019: Западную Европу представит Мила Кузнецова
Западную Европу на конкурсе красоты Miss Top of the world plus size, который проходит в столице Украины с 5 по 10 ноября, представит киевлянка Мила Кузнецова.