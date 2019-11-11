Итоги дня 10 ноября: новый председатель "Слуги народа" и освобождение Мазура

1 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии "Слуга народа". Во время съезда политической партии Разумков заявил, что слагает полномочия председателя Слуги народа. Съезд партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

3 В Турции почтили память "отца нации" в годовщину его смерти. В Турции минутой молчания почтили память "отца нации" Мустафы Кемаля Ататюрка в 81-ю годовщину его смерти.

4 В России из "китовой тюрьмы" в Приморье освободили всех косаток и белух. В России выпустили последнюю группу белух, которых незаконно удерживали в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморском крае.

5 Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге В ночь с 9-го на 10-е ноября в Лос-Анджелесе (время киевское) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

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8 Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк Ранее сообщалось о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали опухоль головного мозга.

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