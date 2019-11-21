Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР

1 В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыли отстроенный мост через Северский Донец. Президент отметил, что полностью переправа начнет работать через два-три дня. Президент Украины Владимир Зеленский поделился надеждой на достижение во время встречи в Нормандском формате конкретных сроков возвращения всех украинских пленных, в том числе, неподтвержденных пока другой стороной, но которые есть в списках украинской стороны.

2 Зеленский прокомментировал скандал вокруг записей в телеграмм-канале "Трубу прорвало". Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только слышал о "каком-то скандале" с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, и сможет прокомментировать эту ситуацию после ее изучения. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допускает возможность расследования публикации аудиозаписей в телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушки в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

4 Рябошапка сообщил, что подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах. Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском.

6 Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду. Шесть украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с начала суток в среду.

7 Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов. Херсонский Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).