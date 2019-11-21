Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР

В Станице Луганской с участием президента Украины Владимира Зеленского открыли отстроенный мост через Северский Донец.
Президент отметил, что полностью переправа начнет работать через два-три дня.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился надеждой на достижение во время встречи в Нормандском формате конкретных сроков возвращения всех украинских пленных, в том числе, неподтвержденных пока другой стороной, но которые есть в списках украинской стороны.
Зеленский прокомментировал скандал вокруг записей в телеграмм-канале "Трубу прорвало".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только слышал о "каком-то скандале" с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, и сможет прокомментировать эту ситуацию после ее изучения.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка допускает возможность расследования публикации аудиозаписей в телеграм-канале "Трубу прорвало" в рамках уже расследуемого уголовного производства по факту прослушки в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Генпрокурор подтвердил погашение судимости нардепа "Слуги народа" Иванисова.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.
Позже Генпрокуратура опровергла заявление Рябошапки о погашенной судимости Иванисова.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ещё не общался лично с народным депутатом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который, по версии СМИ, скрыл судимость за изнасилование.
Рябошапка сообщил, что подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах.
Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском.
Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили.
Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявляет, что возвращенные россиянами украинской стороне малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", полностью "угроблены".
Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду.
Шесть украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с начала суток в среду.
Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.
Херсонский Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).
Киев-Баскет добыл разгромную победу в матче Кубка Европы ФИБА
Киев-Баскет уверенно обыграл Левски в пятом туре группового раунда Кубка Европы.