Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год

1 Зеленский поздравил жителей Украины с началом 2020 года Президент Украины записал праздничное видеообращение с новогодними праздниками.

2 Президенты Украины и РФ пообщались Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц, в том числе и тех, которые содержатся во временно оккупированном Крыму.

4 В Украине анонсировали введение новых норм для электромобилей С 1 января 2020 года в Украине вступает в силу закон, который вводит зеленые номерные знаки для электромобилей, а также упорядочивает вопросы движения, парковки и зарядки электромобилей путем внесения изменений в правила дорожного движения и государственные строительные нормы.

5 В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд каждый год.

6 Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.

8 Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа По словам Андрея Коболева, в течении следующих пяти лет Украина получит свыше 7 миллиардов долларов от транзита российского газа.

9 ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант со внесением изменений в правила фиксации офсайдов.

10 Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия Первая "ракетка" Украины харьковчанка Элина Свитолина заняла 9-е место в списке самых титулованных теннисисток 2010-2019 годов.

11 Капитан "Черкасских мавп" дал Телеграфу эксклюзивное интервью Капитан "Черкасских Мавп" Александр Кольченко в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказал о кумирах, амбициях, и поздравил болельщиков с Новым годом.

12 Павелко подвел итоги уходящего года Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом.

13 Наталку Карпу выписали из роддома Наталка Карпа с радостью поделилась трогательными кадрами своей дочери.

14 Эдди Мерфи получит престижную премию Знаменитый актер получит почетную награду Ассоциации кинокритиков.

15 Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020" Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.

16 Gallup назвал самых вдохновляющих людей 2019 года Американский институт исследований общественного мнения Gallup сформировал рейтинг тех личностей, которые смогли собственным примером смотивировать общество на индивидуальные свершения.