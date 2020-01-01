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Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год

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Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
07:06 Сегодня Телеграф Фото: коллаж

Новости Украины:Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, а также провел телефонный разговор с Путиным. Гончарук назвал главную задачу на 2020-й год. ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе. Наталку Карпу выписали из роддома и другие события последнего дня 2019 года.

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Россия, ФИФА, Элина Свитолина, Кабмин, РФ, Андрей Павелко, Газовые переговоры, Новый год, 31 декабря, Транзит газа, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Андрей Коболев, Юлия Мендель, Офис Президента, Новый год 2020.
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