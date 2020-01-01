Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год

Зеленский поздравил жителей Украины с началом 2020 года
Президент Украины записал праздничное видеообращение с новогодними праздниками.
Президенты Украины и РФ пообщались
Президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин поздравили друг друга с праздниками и договорились о согласовании новых списков удерживаемых лиц, в том числе и тех, которые содержатся во временно оккупированном Крыму.
Гончарук назвал главную задачу на 2020-й год
Премьер Алексей Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.
В Украине анонсировали введение новых норм для электромобилей
С 1 января 2020 года в Украине вступает в силу закон, который вводит зеленые номерные знаки для электромобилей, а также упорядочивает вопросы движения, парковки и зарядки электромобилей путем внесения изменений в правила дорожного движения и государственные строительные нормы.
В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд каждый год.
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал подписание в понедельник пятилетнего контракта между "Газпромом" и украинской стороной.
У Зеленского готовятся к еще одному обмену пленными с РФ
Пресс-секретарь Зеленского рассказала, о чем он говорил с Путиным.
В Кабмине заговорили о снижении цены на газ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашение между Украиной и РФ касательно транзита газа, может привести к снижению цен для потребителей.
Коболев рассказал, сколько Украина заработает на транзите газа
По словам Андрея Коболева, в течении следующих пяти лет Украина получит свыше 7 миллиардов долларов от транзита российского газа.
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант со внесением изменений в правила фиксации офсайдов.
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Первая "ракетка" Украины харьковчанка Элина Свитолина заняла 9-е место в списке самых титулованных теннисисток 2010-2019 годов.
Капитан "Черкасских мавп" дал Телеграфу эксклюзивное интервью
Капитан "Черкасских Мавп" Александр Кольченко в эксклюзивном интервью "Телеграф Спорту" рассказал о кумирах, амбициях, и поздравил болельщиков с Новым годом.
Павелко подвел итоги уходящего года
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко поздравил всех любителей футбола с наступающим Новым годом.
Наталку Карпу выписали из роддома
Наталка Карпа с радостью поделилась трогательными кадрами своей дочери.
Эдди Мерфи получит престижную премию
Знаменитый актер получит почетную награду Ассоциации кинокритиков.
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"
Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.
Gallup назвал самых вдохновляющих людей 2019 года
Американский институт исследований общественного мнения Gallup сформировал рейтинг тех личностей, которые смогли собственным примером смотивировать общество на индивидуальные свершения.
TIME определил лучшие игры десятилетия
Редакция журнала TIME назвала десять игр, но не присудила им какие-либо рейтинговые места – все тайтлы равноценные в глазах журналистов.