Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"

Процедура анбандлинга "Нафтогаза" завершена
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС.
В Украине выросла "минималка"
Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2%.
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение
С 1 января 2020 вступает в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
111 годовщина со дня рождения Бандеры
В столице Украины прошло факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.
В Украине ввели новые нормы строительства высоток
С 1 января в Украине вступает в силу ГСН о проектировании энергоэффективных высотных зданий.
Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности
Первого января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".
Порошенко назвал главные достижения 2019 года
Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах главными достижениями 2019 года.
Начал действовать новый Избирательный кодекс
1 января 2020 года начинает действовать Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс.
Усик поздравил украинцев с Новым годом
Украинский супертяж Александр Усик написал пожелания для своих болельщиков в честь Нового года, а также подвел итоги 2019-го.
Шевченко встретил 2020-й год с женой и детьми
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал, как отпраздновал Новый год.
У Динамо новый тренер
Сергей Ковальчук возглавил Динамо-Брест.
Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале"
Украинский боксер Александр Усик стал одним из приглашенных гостей новогоднего выпуска "Вечернего квартала".
Зинченко встретил Новый год в Манчестере
Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко встретил 2020-й год в Манчестере вместе со своей невестой Владой Седан и домашними любимцами.
Кайли Миноуг выходит замуж
51-летняя певица обручилась со своим бойфрендом — Полом Соломонсом, с которым она встречается уже около двух лет.
В состав жюри "Голос країни 10" вошла еще одна звезда
Украинская исполнительница Настя Каменских стала новой и уже последней судьей юбилейного вокального шоу.
Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Google запускает функцию сохранения фильмов
Компания Google добавила новую функцию в поисковом сервисе, благодаря которой пользователи смогут сохранять фильмы в собственной коллекции, чтобы пересмотреть их позже.
Компания Samsung создала уникальный телевизор
Samsung везет на CES 2020 первый полностью безрамочный телевизор.