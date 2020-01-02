Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"

1 Процедура анбандлинга "Нафтогаза" завершена Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС.

2 В Украине выросла "минималка" Минимальная заработная плата в Украине в минувшем году повысилась на 13,2%.

3 Уголовная ответственность за нетрезвое вождение С 1 января 2020 вступает в силу принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

5 В Украине ввели новые нормы строительства высоток С 1 января в Украине вступает в силу ГСН о проектировании энергоэффективных высотных зданий.

6 Вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности Первого января в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

7 Порошенко назвал главные достижения 2019 года Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии, закрепление курса в ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах главными достижениями 2019 года.

8 Начал действовать новый Избирательный кодекс 1 января 2020 года начинает действовать Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс.

9 Усик поздравил украинцев с Новым годом Украинский супертяж Александр Усик написал пожелания для своих болельщиков в честь Нового года, а также подвел итоги 2019-го.

10 Шевченко встретил 2020-й год с женой и детьми Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал, как отпраздновал Новый год.

11 У Динамо новый тренер Сергей Ковальчук возглавил Динамо-Брест.

14 Кайли Миноуг выходит замуж 51-летняя певица обручилась со своим бойфрендом — Полом Соломонсом, с которым она встречается уже около двух лет.

15 В состав жюри "Голос країни 10" вошла еще одна звезда Украинская исполнительница Настя Каменских стала новой и уже последней судьей юбилейного вокального шоу.

16 Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.