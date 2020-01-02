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Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"

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Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"
07:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:В "Нафтогазе" рассказали о завершении процедуры анбандлинга. В Украине выросла минимальная зарплата. С 1 января введена уголовная ответственность за нетрезвое вождение. Усик поздравил украинцев с Новым годом. Кайли Миноуг выходит замуж и другие события первого дня 2020 года.

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Верховная Рада, Нафтогаз, Закон, Зарплата, Петр Порошенко, Закон Украины, Минимальная зарплата, Избирательный кодекс, Анбандлинг.
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