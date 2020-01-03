Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан

2 В Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.

4 Госдолг Украины снизился более чем на 50% Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП.

5 Депутаты предлагают установить ограничения для СМИ Депутаты предлагают законопроект, который предполагает запрет на публикацию в медиа материалов, популяризирующих государство-агрессора.

6 Депутаты хотят изменить регламент ВР Ряд народных депутатов, включая и представителей от "Слуги народа", зарегистрировали законопроект, который предполагает голосование за законы по четвергам.

7 Нардепы готовят новый законопроект по трансферному декрету В Верховной Раде ведется подготовка законопроекта, который позволить разделять отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи, рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в эксклюзивном интервью.

8 В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года В Германии считают, что 2019-й был годом, полным вызовов для мира и сотрудничества во всем мире, но были в нем и "яркие пятна и истории успеха", которые дают надежду на успех и в новом году.

9 Притеснения украинской церкви В ПЦУ говорят, что обратились к президенту Украины Владимиру Зеленкому, обратить внимание на притеснение украинской церкви в оккупированном Крыму.

11 Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко Вест Хэм проявляет интерес к нападающему Интера Габиголу.

12 Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор Президент UFC Дэна Уайт рассказал, каковы его планы в отношении боксера Флойда Мейвезера.

13 Хирн считает, что Усику еще рано думать о Джошуа Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и Энтони Джошуа.

14 Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом Первая леди Украины публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.