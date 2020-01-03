Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан

Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин
Временно поверенной по делам США в Украине стала Кристина Квин.
В Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП
Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.
Сколько "Нафтогаз" получит от "сделки" с Газпромом
Юрий Витренко рассказал, какой тариф на транзит газа установлен для Газпрома.
Госдолг Украины снизился более чем на 50%
Впервые с 2013 года размер государственного долга Украины опустился ниже 50% от ВВП.
Депутаты предлагают установить ограничения для СМИ
Депутаты предлагают законопроект, который предполагает запрет на публикацию в медиа материалов, популяризирующих государство-агрессора.
Депутаты хотят изменить регламент ВР
Ряд народных депутатов, включая и представителей от "Слуги народа", зарегистрировали законопроект, который предполагает голосование за законы по четвергам.
Нардепы готовят новый законопроект по трансферному декрету
В Верховной Раде ведется подготовка законопроекта, который позволить разделять отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи, рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в эксклюзивном интервью.
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
В Германии считают, что 2019-й был годом, полным вызовов для мира и сотрудничества во всем мире, но были в нем и "яркие пятна и истории успеха", которые дают надежду на успех и в новом году.
Притеснения украинской церкви
В ПЦУ говорят, что обратились к президенту Украины Владимиру Зеленкому, обратить внимание на притеснение украинской церкви в оккупированном Крыму.
Ибрагимович стал футболистом Милана
Милан официально представил нападающего Златана Ибрагимовича в качестве январьского новичка команды.
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Президент UFC Дэна Уайт рассказал, каковы его планы в отношении боксера Флойда Мейвезера.
Хирн считает, что Усику еще рано думать о Джошуа
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и Энтони Джошуа.
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом
Первая леди Украины публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.
Netflix назвал самые популярные кинопроекты 2019 года
Netflix составил свой рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019.
ТОП-10 лучших книг десятилетия за версией The Guardian
Издание The Guardian составило список книг, вышедших в период с 2010 по 2019 годы и которые его эксперты считают самыми знаковыми.
Первый в мире квантовый двигатель создан в Канаде
Ученые Университета Ватерлоо в Канаде разработали первый в мире квантово-тепловой двигатель.