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Пятница, 03.01.2020
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Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан

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Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
07:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Названо имя нового посла США в Украине. В Минфине свели Госбюджет с 1,8% ВВП. Известно, сколько "Нафтогаз" получит от "сделки" с Газпромом. Ибрагимович стал футболистом Милана. Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом и другие события 2 января.

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Верховная Рада, США, Законопроект, Нафтогаз, ФК Милан, Минфин, Златан Ибрагимович, ВВП, Посольство, Посол, Внешняя политика, Госбюджет-2019, Елена Зеленская, Кристина Квин.
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