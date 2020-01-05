Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec

2 Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации. С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

3 С 1 января в Украине вырастет размер алиментов до 889 гривень для детей до 6 лет, и до 1109 гривень для детей от 6 до 18 лет. Министерство юстиции Украины сообщает об увеличении размера выплат алиментов, что связано с увеличением прожиточного минимума.

4 ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью.

5 Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей. Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.

6 Вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем.

7 Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec Чемпион WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко сохраняет за собой пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.

8 Ибрагим Каргабо сравнил себя с самим Златаном Ибрагимовичем. Нападающий «Динамо» Ибраим Каргбо рассказал, чем похож на Златана Ибрагимовича.

9 В матче 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал мадридский "Реал". Встреча прошла в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

10 На открытке, открывающей новое десятилетие, Елизавета II предстала совместное с тремя наследниками. На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

11 Выдающийся украинский музыкант Александр Божик в начале 2020 года дал два концерта за один вечер во Львове. Событие состоялось во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой и собрало полные залы гостей.

12 Украинская певица Наталка Карпа после выписки из роддома вернулась к социальным сетям. Там артистка рассказала о смерти бабушки. В начале 2020 года в семье Натальи Карпы произошло немало событий. В последние дни декабря на свет появился ее первый ребенок, которого счастливые родители назвали Златой. С новорожденной дочкой и мужем Наталка Карпа уже вернулась домой. Однако не только приятными событиями отличились первые дни нового года.