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Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
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Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec

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Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
07:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Ираке попрощались с Сулеймани. Минималка в Украине обогнала российскую. В ПЦУ анонсировали признание церкви со стороны ряда других поместных церквей. Ломаченко попал в топ-5 в рейтинге лучших боксеров мира.

  • 1

    В Багдаде попрощались с генералом Сулеймани.

    В Багдаде прошла церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани. Тело Сулеймани отправят на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур.

    Убийство командира элитного подразделения Аль Кудс генерала Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений США против иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

    Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского военного командующего Касема Сулеймани.

    Позже рядом с посольством США в Багдаде произошел взрыв.

  • 2

    Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации.

    С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.

  • 3

    С 1 января в Украине вырастет размер алиментов до 889 гривень для детей до 6 лет, и до 1109 гривень для детей от 6 до 18 лет.

    Министерство юстиции Украины сообщает об увеличении размера выплат алиментов, что связано с увеличением прожиточного минимума.

  • 4

    ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы.

    ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью.

  • 5

    Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей.

    Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.

  • 6

    Вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию

    Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем.

  • 7

    Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec

    Чемпион WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко сохраняет за собой пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.

  • 8

    Ибрагим Каргабо сравнил себя с самим Златаном Ибрагимовичем.

    Нападающий «Динамо» Ибраим Каргбо рассказал, чем похож на Златана Ибрагимовича.

  • 9

    В матче 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал мадридский "Реал".

    Встреча прошла в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

  • 10

    На открытке, открывающей новое десятилетие, Елизавета II предстала совместное с тремя наследниками.

    На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

  • 11

    Выдающийся украинский музыкант Александр Божик в начале 2020 года дал два концерта за один вечер во Львове.

    Событие состоялось во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой и собрало полные залы гостей.

  • 12

    Украинская певица Наталка Карпа после выписки из роддома вернулась к социальным сетям. Там артистка рассказала о смерти бабушки.

    В начале 2020 года в семье Натальи Карпы произошло немало событий. В последние дни декабря на свет появился ее первый ребенок, которого счастливые родители назвали Златой. С новорожденной дочкой и мужем Наталка Карпа уже вернулась домой. Однако не только приятными событиями отличились первые дни нового года.

  • 13

    Компания Disney по итогам 2019 года побила все мировые рекорды по кассовым сборам.

    По итогам прошедшего 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру $11,1 млрд и установила новый рекорд.

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ВСУ, Минимальная зарплата, Василий Ломаченко, Наталка Карпа, Касем Сулеймани, ПЦУ, Шальке Нюбель.
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