Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec

В Багдаде попрощались с генералом Сулеймани.
В Багдаде прошла церемония прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани. Тело Сулеймани отправят на родину – в Иран, где объявлен трехдневный траур.
Убийство командира элитного подразделения Аль Кудс генерала Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений США против иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Североатлантический альянс приостановил свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского военного командующего Касема Сулеймани.
Позже рядом с посольством США в Багдаде произошел взрыв.
Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен (на 13,2%), в долларовом эквиваленте превысила минималку в Российской Федерации.
С 1 января 2020 размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 гривны. В долларовом эквиваленте этот показатель больше, чем аналогичный в России.
С 1 января в Украине вырастет размер алиментов до 889 гривень для детей до 6 лет, и до 1109 гривень для детей от 6 до 18 лет.
Министерство юстиции Украины сообщает об увеличении размера выплат алиментов, что связано с увеличением прожиточного минимума.
ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы.
ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью.
Епифаний анонсировал признание ПЦУ со стороны ряда поместных церквей.
Украинцы в текущем году увидят признание Православной церкви Украины со стороны ряда других поместных православных церквей.
Вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем.
Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Чемпион WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко сохраняет за собой пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.
Ибрагим Каргабо сравнил себя с самим Златаном Ибрагимовичем.
Нападающий «Динамо» Ибраим Каргбо рассказал, чем похож на Златана Ибрагимовича.
В матче 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал мадридский "Реал".
Встреча прошла в Хетафе на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На открытке, открывающей новое десятилетие, Елизавета II предстала совместное с тремя наследниками.
На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.
Выдающийся украинский музыкант Александр Божик в начале 2020 года дал два концерта за один вечер во Львове.
Событие состоялось во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой и собрало полные залы гостей.
Украинская певица Наталка Карпа после выписки из роддома вернулась к социальным сетям. Там артистка рассказала о смерти бабушки.
В начале 2020 года в семье Натальи Карпы произошло немало событий. В последние дни декабря на свет появился ее первый ребенок, которого счастливые родители назвали Златой. С новорожденной дочкой и мужем Наталка Карпа уже вернулась домой. Однако не только приятными событиями отличились первые дни нового года.
Компания Disney по итогам 2019 года побила все мировые рекорды по кассовым сборам.
По итогам прошедшего 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру $11,1 млрд и установила новый рекорд.