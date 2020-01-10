Итоги дня 9 января: версии крушения самолета МАУ, законопроект о Brexit и замедление инфляции

В США не исключают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ.
Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился неподалеку от Тегерана, потому что в него попала ракета системы ПВО, допустили в Пентагоне.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке.
В британском правительстве заявили, что информация о том, что украинский самолет был предположительно сбит иранской ракетой, "очень беспокоит".
Глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что ракетная атака на украинский самолет была "научно невозможной, и подобные слухи не имеют смысла".
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране.
Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС.
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза
Инфляция в Украине в 2019г замедлилась до 4,1%.
Потребительская инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году и стала минимальной за последние 6 лет, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.
КГГА призывает владельцев нелегальных АЗС немедленно демонтировать их.
Власти столицы призвали владельцев нелегальных автозаправочных станций немедленно и добровольно демонтировать их.
Звездный форвард Динамо Жерсон Родригеш не поедет с клубом на зимние сборы.
Украинский журналист Андрей Шахов заявил, что форвард «Динамо» Жерсон Родригеш не поедет с клубом на зимние сборы.
Марте Олсбю Ройселанд без промахов прошла всю дистанцию и выиграл спринт в Оберхофе.
Туман и сильный ветер. Парадоксальным сочетанием встретил спортсменов Оберхоф, где сегодня женским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира.
Стали известны составы команд, которые будут выступать в групповом этапе Кубка Федерации вместе со сборной Украины.
Матчи пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине, восемь команд будут разделены на две группы - по 4 и 3 команды. Жеребьевка состоится 13 января.
Александр Зинченко превзошел по стоимости остальных украинских игроков.
Футбольный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.
Список возглавил игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, которого оценили в 30 миллионов евро. За ним последовал вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимостью в 20 миллионов. На третьем месте оказался игрок Вест Хэма Андрей Ярмоленко - 15 миллионов.
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Голливудский актер спас пьяного пассажира, который перебрал с алкоголем и выпал за борт судна. Парень провел в воде около 11 часов до того, как оказался на яхте Леонардо Ди Каприо. Там его одели, накормили и передали спасателям.
У известного певца диагностировали болезнь Лайма.
Американский исполнитель Джастин Бибер только сейчас возвращается к творчеству и вместе с этим появится в новом документальном фильме о себе. Журналистам удалось быстрее его посмотреть и узнать, что у артиста обнаружили болезнь Лайма.
2019 год стал самым жарким и засушливым за всю историю Австралии - это привело к мощнейшим пожарам.
Ученые собирают данные об общей температуре на территории Австралии с 1900 года, а данные об объеме осадков, выпадающих на всей территории страны, с 1910 года. Проанализировав данные с 1900 по 2019 годы, климатологи пришли к выводу, что прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений — температура оказалась на 1,52° C выше среднего значения.
На выставку CES 2020 привезли устройство для общения с картошкой.
На выставку потребительской электроники CES 2020 привозят не только передовые технологии и инновационные продукты. Бывают и довольно странные, но забавные проекты. Как, например, первая в мире "умная" картошка.