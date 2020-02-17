Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака, США против "Северного потока 2" и пневмония Элтона Джона

Глава ОПУ опубликовал свою декларацию по количеству активов за прошедший год.

Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как "Анисим"), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.

3

Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2

Министр энергетики США Дэн Бруйетт уверен, что Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море, и дал понять, что США и дальше будут настаивать на своем несогласии с проектом.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ответил фразой "Никогда не говори никогда" на сомнения министра энергетики США.

В то же время экс-посол США в Украине отметил, что Nord Stream 2 может быть не просто отложен, а вообще не заработать.