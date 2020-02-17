Итоги дня 16 февраля: декларация Ермака, США против "Северного потока 2" и пневмония Элтона Джона

Глава ОПУ опубликовал свою декларацию по количеству активов за прошедший год.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год.
В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол.
Запорожский бизнесмен Евгений Анисимов (известный в криминальном мире как "Анисим"), шесть лет находившийся в международном розыске, задержан в Киеве.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2
Министр энергетики США Дэн Бруйетт уверен, что Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море, и дал понять, что США и дальше будут настаивать на своем несогласии с проектом.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ответил фразой "Никогда не говори никогда" на сомнения министра энергетики США.
В то же время экс-посол США в Украине отметил, что Nord Stream 2 может быть не просто отложен, а вообще не заработать.
Ишингер подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
В Мюнхене (ФРГ) завершилась 56-я Конференция по вопросам безопасности. Следующая пройдет 19-21 февраля в 2021 году.
В Житомире готовятся к приезду китайцев
Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.
В начале воскресенья несколько ракет взорвались у здания дипломатической миссии США в столице Ирака.
Несколько ракет упали возле посольства США в Ираке, расположенного в "зеленой зоне" Багдада.
Промитеас Александра Липового не сумел обыграть АЕК
Сегодня, 16 февраля, состоялся финал Кубка Греции по баскетболу.
Зинченко мог бы играть за сборную России.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как Александр Зинченко мог получить российское гражданство.
Фьюри заявил, каким ударом отправит Уайлдера в нокаут
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, как нокаутирует чемпиона WBC Деонтея Уайлдера в реванше.
Руководство Ман Сити готово к тому, что Пеп уйдет.
Манчестер Сити получил дисквалификацию на два ближайших сезона в Лиге чемпионов, из-за чего Пеп Гвардиола может покинуть команду.
Легендарный певец прекратил свое выступление из-за плохого самочувствия.
Как сообщает местное издание New Zealand Herald, билеты на выступление Элтона Джона в Новой Зеландии раскупили за считанные дни. Поэтому концерт на многотысячном стадионе Маун Смарт отметился аншлагом. И в первые минуты перформанса Элтон Джон признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили диагноз пневмония.
David Axelrod обвинили в "воровстве" песни
Певца David Axelrod, который попал в финал шоу, заподозрили в плагиате его конкурсной композиции.
Сергей Притула заподозрил Тину Кароль в "подсуживании".
15 февраля, отгремел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020. По результатам в финал прошли двое бывших подопечных Тины Кароль с проекта "Голос страны" KHAYAT и David Axelrod.
В возрасте 86 лет умерла американская актриса Линн Коэн.
Американская актриса Линн Коэн скончалась в Нью-Йорке на 87-ом году жизни.
Открыта самая маленькая черная дыра в космосе
Для подтверждения малой массы черной дыры требуются дополнительные исследования.