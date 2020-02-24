Итоги дня 23 февраля: еще одна эвакуация из Китая, больная иностранка в Новых Санжарах и Малюська в Виннице

В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы.
Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса.
ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.
В Новых Санжарах иностранке понадобилась медпомощь
В обсервации в Новых Санжарах одной из иностранных гражданок потребовалась медицинская помощь из-за болей в животе.
Состояние иностранной гражданки стабильное.
В Минздраве подчеркивают, что никто не может войти в обсерватор в Новых Санжарах без защитных костюмов.
Минздрав не будет менять срок обсервации для эвакуированных из Китая.
Завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.
Малюська посетил СИЗО и колонии в Виннице, отмечает, что условия "вполне удовлетворительны".
Министр юстиции Денис Малюська посетил без предупреждения СИЗО и колонии №86 и №1 в Виннице.
Александр Качура сообщил, что у "Слуги народа" имеются зарегистрированные ячейки в Крыму.
Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заяавил, что партия имеет свои ячейки в оккупированном Крыму и городе Севастополь. Эти ячейки являются зарегистрированными.
МВФ прогнозирует падение мировой экономики из-за коронавируса
Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса.
Минобороны планирует закупить ракетное вооружение на 2,4 млрд гривен
В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму более 2,4 миллиарда гривен.
Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".
Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".
Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы по баскетболу
Украина не сумела выйти на первое место в своей группе.
Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто .
Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.
Десна сумела выстоять в Харькове под напором чемпиона страны.
В предпоследнем матче 19-го тура УПЛ донецкий Шахтер в Харькове принимал черниговскую Десну.
МЮ не испытал проблем в домашнем поединке с аутсайдером АПЛ.
В рамках 27-го тура Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Уотфорд
Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино стал отцом.
У супружества 56-летнего голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино и певицы Даниэлы Пик родился первенец.
В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка
78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен умер в среду 19 февраля.
На популярном вокальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Нидерландах, представлять Украину будет группа Go_A.
22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение-2020, в котором был выбран победитель, представляющий Украину на международной арене песенного конкурса.
В связи с самыми жаркими днями и температурными рекордами на континенте, Антарктида стремительно тает.
NASA опубликовало снимки, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде, а также зафиксировало температурный рекорд.