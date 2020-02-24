Итоги дня 23 февраля: еще одна эвакуация из Китая, больная иностранка в Новых Санжарах и Малюська в Виннице

1 В Китае, в частности в городе Ухань, что является эпицентром вспышки коронавируса Covid-19, еще остаются украинцы. Украина может организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань – эпицентре распространения эпидемии коронавируса. ФК "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, этот процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский, отмечает генеральный директор клуба Сергей Палкин.

3 Завершился первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о завершении первого этапа конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП.

4 Малюська посетил СИЗО и колонии в Виннице, отмечает, что условия "вполне удовлетворительны". Министр юстиции Денис Малюська посетил без предупреждения СИЗО и колонии №86 и №1 в Виннице.

5 Александр Качура сообщил, что у "Слуги народа" имеются зарегистрированные ячейки в Крыму. Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заяавил, что партия имеет свои ячейки в оккупированном Крыму и городе Севастополь. Эти ячейки являются зарегистрированными.

6 МВФ прогнозирует падение мировой экономики из-за коронавируса Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса.

7 Минобороны планирует закупить ракетное вооружение на 2,4 млрд гривен В 2020 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму более 2,4 миллиарда гривен.

8 Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес". Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск платформы для бизнесменов "Дія.Бізнес".

9 Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы по баскетболу Украина не сумела выйти на первое место в своей группе.

10 Денис Беринчик сумел одержать победу над аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто . Бровары принимали серьезный вечер бокса, главным событием которого стал бой Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто.

11 Десна сумела выстоять в Харькове под напором чемпиона страны. В предпоследнем матче 19-го тура УПЛ донецкий Шахтер в Харькове принимал черниговскую Десну.

12 МЮ не испытал проблем в домашнем поединке с аутсайдером АПЛ. В рамках 27-го тура Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Уотфорд

15 На популярном вокальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Нидерландах, представлять Украину будет группа Go_A. 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение-2020, в котором был выбран победитель, представляющий Украину на международной арене песенного конкурса.